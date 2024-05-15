Опубликован список пляжей в Новосибирске на летний сезон 2024 года

Начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин рассказал о том, какие пляжи будут открыты в Новосибирске в купальный сезон.

По его словам, всего будут работать: 5 муниципальных пляжей и 1 коммерческий.

– Муниципальные: р. Обь «Бугринский», у моря Обского «Детский», «Галечный», «Бумеранг», «Каменный». Коммерческий: «Звезда», – говорится в сообщении спасателей МАСС.

Также в целях обеспечения безопасности отдыхающих в местах неорганизованного отдыха планируется открыть 13 спасательных постов.

Ранее редакция сообщала о том, где этим летом смогут искупаться новосибирцы.