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Строительство всех концессионных школ остановлено в Новосибирске

  • 19/06/2024, 10:05
Автор: Юлия Данилова
Строительство всех концессионных школ остановлено в Новосибирске
Из-за возбуждения уголовного дела против концессионера

Работы приостановлены на всех площадках концессионных школ. Об этом в ответ на запрос общественника Евгения Митрофанова сообщила министр образования Мария Жафярова.

— В связи с возбуждением уголовного дела в отношении контролирующего лица концессионера строительные работы на всех площадках приостановления, — отметила министр — Правительство Новосибирской области совместно с финансирующими организациями принимают меры для выхода из сложившейся ситуации, прорабатываются варианты для возобновления строительных работ на объектах.

Жафярова также напомнила, что по двум из шести концессионных школ — на Николая Сотникова и Спортивной — работы на объектах приостановлены в связи с отступлением концессионера от проектных решений, предусмотренных проектно-сметной документацией в части устройства фундаментов зданий.

В настоящий момент общая строительная готовность объектов составляет 18-22%.

Напомним, соглашение о строительстве школ было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов было выделено 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отметили в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, подчеркивает прокуратура.

По материалам прокуратуры следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области в отношении руководителя организации — концессионера возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Руководитель в мае был задержан,  а позже заключен под стражу на два месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы приостановили строительство концессионной школы на левом берегу Новосибирска на 90 дней.

Фото с сайта Минобразования Новосибирской области, автор: пресс-служба.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Концессионная школа


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