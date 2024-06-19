Все на выход: «Али-Бабу» с мигрантами закрыли на Хилокской в Новосибирске

Еще одно нелегальное кафе закрыли на многострадальной улице Хилокской в Новосибирске. Заведение общепита «Али-баба», как и большинство других «столовок», мигранты построили незаконно. В связи с этим судом было вынесено решение о запрете эксплуатации самовольно возведенного объекта капитального строительства на ул. Хилокская 9/1.

На «торжественное» закрытие «Али-Бабы» прибыли приставы Ленинского района вместе с сотрудниками СК, прокуратуры и полиции.

Служители Фемиды опечатали кафе и сообщили посетителям о закрытии. В течение нескольких минут гости спешно покинули уже полюбившуюся им харчевню.

— Арендатора помещения ознакомили с требованием судебного решения и предупредили об административной ответственности. Он забрал продукты и вместе с силовиками покинул павильон. Судебные приставы-исполнители будут ежедневно выходить на территорию для контроля исполнения решения суда, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском микрорайоне «Хилокский» закрыли сразу 5 нелегальных кафе, организованные иностранными специалистами. Для местных жителей это событие стало праздником.