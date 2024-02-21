14 икон из Луганска привезли в Новосибирск для реставрации

Авторы проекта «Православный путь» привезли в Новосибирск 14 образов, которые намерены восстановить.

— Мы всё сделаем для духовной помощи нашим бойцам и жителям Новороссии, так как сегодня это особенно необходимо, — пояснил председатель Новосибирского отделения движения «За Правду» Сергей Мажирин.

Все привезённые иконы датируются XIX веком и относятся к южнорусскому стилю иконописи. Среди них четыре образа Воскресения Христова, образы святителя Николая Чудотворца и Благовещения Пресвятой Богородицы, шесть разных икон Божией Матери, одна икона неизвестного пока святителя (потемневшая за исключением лика) и ещё одна редкая икона с изображением сразу многих святых. Согласно историческим данным, подобные иконы писались на заказ для больших семей, когда на одном полотне были изображены святые покровители каждого члена семьи.

Часть привезённых образов повреждена жучком-точильщиком, ещё часть — под воздействием времени потемнела или рассохлась. На некоторых иконах также утрачены большие фрагменты красочного слоя. Ожидается, что процесс восстановления бесценных реликвий займёт несколько месяцев.

— Этим проектом занимается мой сын Александр Аксененко (депутат Госдумы) со своими товарищами, а я ему помогаю. В Новосибирске очень хорошие мастера, которые сами пишут иконы, а также их реставрируют, — рассказал Infopro54 новосибирский предприниматель Сергей Аксененко. — В нашем городе подобралась группа неравнодушных людей, которые активно участвуют в этом проекте.

Напомним, с настоятелем Свято-Вознесенского мужского монастыря архимандритом Иоанном (Сухиной) новосибирцы познакомились в мае 2023 года в ходе одной из волонтёрских экспедиций. Первой после реставрации из Новосибирска в монастырь Луганска была доставлена икона святителя Николая Чудотворца. С этого момента и стартовал проект «Православный путь». Затем, по просьбе архимандрита Иоанна, в обитель доставили специально изготовленный в Новосибирске трехметровый напольный крест (Голгофу) с особым медальоном, где хранится камень от Гроба Господня. В феврале 2023 новосибирцы передали архимандриту три восстановленных иконы: Успения Божией Матери, Покрова Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца.

Сергей Мажирин и зампред Новосибирского реготделения партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Шилов во время своих поездок также передавали в церкви ЛНР, в походно-полевые храмы и, непосредственно бойцам, нательные крестики, молитвословы, пояски с 90-м псалмом и иконы, пожертвованные верующими и священнослужителями Новосибирской области.