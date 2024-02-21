«Лежал на балконе и не дышал»: пожар в квартире на Немировича-Данченко унес жизнь маленького ребенка

В однокомнатной квартире на улице Немировича-Данченко днем, 21 февраля, случился пожар. В квартире находилось двое детей ― 15-летняя девочка и 3-летний мальчик.
Когда огонь начал пожирать мебель, старший ребенок выскочил на лестничную клетку и начал звать на помощь. В панике девочка побежала наверх, куда как раз и поднимался дым. Девочка потеряла сознание на 8 этаже.
МЧС и скорую вызвали очевидцы.
― Когда все потушили, то нашли на балконе мертвого ребенка. Спасти его не успели. Об этой семье мы практически ничего не знаем. Они снимали квартиру, были похожи на мигрантов, ― рассказали Infopro54 соседи.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа. При помощи спасустройств огнеборцы эвакуировали трех человек из соседних квартир. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно выбежали 18 человек.
― Следственным отделом по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.
С родителями погибшего ребенка работают психологи МЧС.
Фото: МЧС по Новосибирской области.
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