«Застрял на карте»: GPS подвел спасателей в Новосибирске

Водитель, стоящий в пробке на Октябрьском мосту Новосибирска, отметился на карте в 2ГИС пометкой «SOS»» и надписью «Застрял». Тревожное сообщение заметила автоледи и забеспокоилась о судьбе человека. Она позвонила спасателям и сообщила о происшествии. Однако, как выяснилось, метка отобразилась не корректно по середине реки. Таким образом, водитель просто застрял на карте.

— Все мы понимаем, что знак выдал геолокацию на акватории из-за погрешности GPS-модуля, к тому же в это время на мосту было большое скопление машин. Для исключения происшествия на акватории на место выехал экипаж спасателей МАСС, — говорится в сообщении службы.

Специалисты обследовали всю акваторию и не нашли объект для спасения.

Из-за этой ситуации МАСС напоминает, что водителям нужно проверять как именно встают различные маркеры на карте.

— Вы должны понимать, что на реагирование в места повышенной опасности, задействован экипаж спасателей, который необходим там, где действительно нужна помощь, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что ДТП произошло на Дмитровском мосту в Новосибирске.