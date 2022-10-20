Рекламодателям

АО «РЭС» продолжает модернизацию электросетей п. Верх-Тула

  • 20/10/2022, 09:00
АО «РЭС» продолжает модернизацию электросетей п. Верх-Тула

В 2021 году АО «РЭС» были проведены работы по установке коммутационных аппаратов (реклоузеров) в сетях 10 кВ Верх-Тулинской зоны, что обеспечило более оперативноеновости сегодня обнаружение места неисправности и позволило выполнять отключения только поврежденного участка линии электропередачи, а значит, уменьшить количество отключаемых потребителей.

Уже в 2022 году в рамках инвестпрограммы было построено 1,97 км линий электропередачи классом напряжения 0,4 кВ, а также заменено 7 силовых трансформаторов разной мощности.

Кстати, одной из новых трансформаторных подстанций, которую установят в поселке до конца года, станет современная электроустановка, представленная Губернатору Новосибирской области на форуме «Технопром».  Цифровая подстанция оснащена самым передовым оборудованием и интеллектуальными приборами учета.

Кроме того, на электросетях Верх-Тулы в соответствии с долгосрочными графиками проводятся капитальные ремонты электросетевого хозяйства. В частности, до конца 2022 года будет завершен ремонт ряда трансформаторных подстанций и линий электропередачи 0,4 и 10 кВ. При этом в рамках ремонтной программы регулярно выполняются работы по подрезке древесно-кустарниковой растительности в зоне ЛЭП. Это позволяет минимизировать последствия неблагоприятных погодных явлений на электросетях поселка.

На следующий 2023 год в зоне Верх-Тулы запланированы работы по замене опор и монтажу самонесущего изолированного провода (СИП), замене вводов, монтажу контура заземления по ВЛ-0,4 кВ, а также будет продолжен ремонт оставшихся трансформаторных подстанций.

Параллельно, для создания возможности технологического присоединения новых потребителей и повышению качества электроснабжения АО «РЭС» ведет строительство электрической подстанции (ПС) 110 кВ «Залив» и питающих её воздушных линий электропередачи 110 кВ.

Строительство указанной ПС позволит в дальнейшем разукрупнить существующие протяжённые ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Верх-Тула и перевести на неё часть нагрузки потребителей, что, в конечном итоге, положительно скажется на надежности электроснабжения.

На сегодняшний день общая сумма инвестиций АО «РЭС», вложенных в реконструкцию электросетей в поселке Верх-Тула, составляет порядка 115 миллионов рублей. А в ближайшей перспективе до 2025 года в развитие электросетевого хозяйства данного района планируется вложить ещё порядка 440 млн рублей.

Компания продолжит планомерную реализацию соответствующих организационных и технических мероприятий, направленных на развитие электрических сетей в Новосибирской агломерации. Тем более, модернизация, проводимая в Верх-Туле и многих других пригородных районах, где активно растет энергопотребление, – это и показатель системной работы АО «РЭС» в части реагирования на сигналы от местного населения.

Фото пресс-службой РЭС

391

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


Спецоперация на Украине

Губернатор Красноярского края объявил о введении режима базовой готовности
20/10/22 10:55
Новосибирские инженеры модифицируют операционный стол для нужд армии
20/10/22 10:07
В Белгороде в объекты инфраструктуры попал снаряд
19/10/22 15:58

Актуальный разговор

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко

Из-за санкционного давления реальный сектор начал обращать внимание на российских инноваторов

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко — об «умности» и инновационности региона, а также поддержке инноваторов.
Все материалы
Лента новостей

В Маслянино предлагают построить крытый манеж для школы олимпийского резерва по конному спорту

20/10/2022, 15:29

Мэрия Новосибирска оспорит «незаконность» строительных работ в районе НГУ

20/10/2022, 15:19

МегаФон открывает обновленную радиолабораторию по тестированию абонентского оборудования

20/10/2022, 14:33

Забайкальскому зерновому терминалу «дали добро» на экспорт продукции в Китай

20/10/2022, 13:59
Популярное

Аномальная погода в ноябре в Сибири

20/10/2022, 13:40

Мошеннице из Барнаула, обманувшей более 150 человек, вынесли приговор

20/10/2022, 12:48

В Белгороде в объекты инфраструктуры попал снаряд

19/10/2022, 15:58

Новости компаний

ВТБ запускает ипотечные сделки в агентствах недвижимости

20/10/2022, 14:53

Сбербанк приглашает сибиряков на Демодень молодежных акселераторов

20/10/2022, 14:26

Сбер организовал выставку работ проекта «Дети солнца» в АРТ-Центре

20/10/2022, 12:36

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска