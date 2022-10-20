АО «РЭС» продолжает модернизацию электросетей п. Верх-Тула

В 2021 году АО «РЭС» были проведены работы по установке коммутационных аппаратов (реклоузеров) в сетях 10 кВ Верх-Тулинской зоны, что обеспечило более оперативное обнаружение места неисправности и позволило выполнять отключения только поврежденного участка линии электропередачи, а значит, уменьшить количество отключаемых потребителей.

Уже в 2022 году в рамках инвестпрограммы было построено 1,97 км линий электропередачи классом напряжения 0,4 кВ, а также заменено 7 силовых трансформаторов разной мощности.

Кстати, одной из новых трансформаторных подстанций, которую установят в поселке до конца года, станет современная электроустановка, представленная Губернатору Новосибирской области на форуме «Технопром». Цифровая подстанция оснащена самым передовым оборудованием и интеллектуальными приборами учета.

Кроме того, на электросетях Верх-Тулы в соответствии с долгосрочными графиками проводятся капитальные ремонты электросетевого хозяйства. В частности, до конца 2022 года будет завершен ремонт ряда трансформаторных подстанций и линий электропередачи 0,4 и 10 кВ. При этом в рамках ремонтной программы регулярно выполняются работы по подрезке древесно-кустарниковой растительности в зоне ЛЭП. Это позволяет минимизировать последствия неблагоприятных погодных явлений на электросетях поселка.

На следующий 2023 год в зоне Верх-Тулы запланированы работы по замене опор и монтажу самонесущего изолированного провода (СИП), замене вводов, монтажу контура заземления по ВЛ-0,4 кВ, а также будет продолжен ремонт оставшихся трансформаторных подстанций.

Параллельно, для создания возможности технологического присоединения новых потребителей и повышению качества электроснабжения АО «РЭС» ведет строительство электрической подстанции (ПС) 110 кВ «Залив» и питающих её воздушных линий электропередачи 110 кВ.

Строительство указанной ПС позволит в дальнейшем разукрупнить существующие протяжённые ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Верх-Тула и перевести на неё часть нагрузки потребителей, что, в конечном итоге, положительно скажется на надежности электроснабжения.

На сегодняшний день общая сумма инвестиций АО «РЭС», вложенных в реконструкцию электросетей в поселке Верх-Тула, составляет порядка 115 миллионов рублей. А в ближайшей перспективе до 2025 года в развитие электросетевого хозяйства данного района планируется вложить ещё порядка 440 млн рублей.

Компания продолжит планомерную реализацию соответствующих организационных и технических мероприятий, направленных на развитие электрических сетей в Новосибирской агломерации. Тем более, модернизация, проводимая в Верх-Туле и многих других пригородных районах, где активно растет энергопотребление, – это и показатель системной работы АО «РЭС» в части реагирования на сигналы от местного населения.

Фото пресс-службой РЭС