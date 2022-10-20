Какие работодатели наиболее активно ищут сотрудников

Эксперты Авито Работы проанализировали динамику предложений на платформе за январь-сентябрь 2022 года и назвали наиболее востребованные сферы труда. Второй год подряд топ сфер по доле вакансий стабильно формируют «Продажи» (17%), «Производство, сырьё, с/х» (16%) и «Строительство» (11%). Медианная зарплата по России в продажах по итогам трёх кварталов составила 32 500 рублей, в производстве — 40 000 рублей, в строительстве — 48 000 рублей.

По итогам трёх кварталов 2022 года число вакансий на платформе выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция характерна как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных компаний: на платформе можно найти вакансии от РЖД, Сбера, Ростелекома и других крупнейших компаний страны.

В Новосибирске доля предложений работодателей за январь-сентябрь в группе профессий «Продажи» составила 13%, в сфере производства — 15%, а в строительстве — 10%. Доля вакансий в группе профессий «Транспорт, логистика» — 10%, а в автомобильном бизнесе — 7%.

— Сегодня на Авито Работе можно найти более миллиона актуальных вакансий для соискателей в самых разных профессиональных областях. Обилие предложений на платформе традиционно сохраняется в сфере продаж. Также на фоне активного промышленного развития появляется много вакансий для специалистов сферы производства. Кроме того, с ростом рынка жилой и коммерческой недвижимости значительную долю объявлений продолжают занимать вакансии в строительстве, — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Медианная заработная плата в России за январь-сентябрь текущего года, по данным Авито Работы, увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 40 000 рублей в месяц, а в Новосибирске — 42500 рублей.

В регионе медианная зарплата в сфере продаж составила 35000 рублей, в производстве — 42500 рублей, в автомобильном бизнесе — 60000 рублей, в сфере логистики — 50000 рублей, а в строительстве — 55000 рублей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирским предприятиям предложили искать кадры в исправительных центрах.