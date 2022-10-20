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Суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-чиновника

  • 20/10/2022, 09:02
взятка чиновнику
Его поймали на взятках, полученных при реализации нацпроекта «Чистая вода».

Заельцовский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина в получении взяток и легализации (отмывании) денежных средств, им в результате совершения преступления, а также по обвинению Василия Долгова в даче взятки.

— Владимир Нормайкин обвиняется в том, что он в период с сентября 2020 года по октябрь 2021 года, являясь заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, получил от Василия Долгова четыре взятки в крупном размере, а также одну взятку в особо крупном размере (2 000 000 рублей) за совершение входящих в его полномочия действий и действий, которым он в силу должностного положения мог способствовать, в интересах представляемых Долговым организаций в связи с исполнением муниципальных контрактов, — говорится в материалах суда.

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Владимир Нормайкин обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств в общем размере 900 000 рублей, полученных им в качестве взятки. Василий Долгов обвиняется в даче взятки в размере 2 000 000 рублей заместителю министра за создание последним преимуществ для представляемой Долговым организации – ООО «Бурсиб-Н» при участии в конкурсе на заключение муниципального контракта на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в г. Карасуке Новосибирской области на сумму свыше 185 000 000 рублей.

Владимиру Нормайкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Василию Долгову — в виде запрета определённых действий. В обеспечение возможных конфискации и иных взысканий наложен арест на принадлежащее Нормайкину и другому лицу движимое и недвижимое имущество (три автомобиля, мотоцикл, моторная лодка, земельный участок, нежилое помещение и пр.)

Напомним, чиновника задержали в конце 2021 года в машине бизнесмена при получении денег.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что оборудование, закупленное по нацпроекту «Чистая вода» в регионах некому обслуживать. 

фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : чистая вода уголовное дело нацпроект Взятка чиновнику


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