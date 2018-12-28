 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

«15 ЦАРЗ» признан банкротом

  • 28/12/2018, 12:42

На предприятии открыто конкурсное производство.

Арбитражный суд Новосибирской области признал АО «15 центральный автомобильный ремонтный завод» банкротом. Открыто конкурсное производство, говорится в материалах суда. В решении арбитражного суда указано, что конкурсным управляющим должника утвержден Алексей Варыгин. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения процедуры конкурсного производства в отношении должника назначено на 26 июня 2019 года.

Напомним, в феврале текущего года минтранс Новосибирской области провел совещание на базе ОАО «15 центральный автомобильный ремонтный завод» («15 ЦАРЗ»). В нем приняли участие 47 специалистов дорожно-эксплуатационных учреждений города Новосибирска, дорожных организаций, выступающих подрядчиками при заключении контрактов на выполнение дорожно-строительных работ и работ по содержанию автомобильных работ регионального, межмуниципального и местного значения, а также представители муниципальных автотранспортных предприятий Новосибирской области.

Тогда, гендитректор предприятия Владимир Батуев заявлял, что «15 ЦАРЗ» намерен выполнять качественный ремонт дорожной, автомобильной техники, автобусного парка региона. По его словам, ранее предприятие работало по оборонным заказам и у него не было возможности привлекать клиентов с рынка.

АО «15 ЦАРЗ» является одним из крупнейших авторемонтных заводов РФ. Учредитель предприятия — минобороны РФ (35,54 %), управляющая организация —  АО «Спецремонт», УК —1,8 млрд руб. По данным открытых источников, по итогам 2016 года выручка компании составила 267 млн руб, чистый убыток — 107 млн.

На территории завода «15 ЦАРЗ» находится ООО «Агропромспецдеталь», которое занимается производством сельхозтехники.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Имущество ЗАО «Макс Моторс Проект» выставлено на торги

28/12/2018, 12:45
Торги состоятся 13 февраля.

Мэрия Новосибирска проведет аукционы по аренде земельных участков для строительства

28/12/2018, 12:39
Торги состоятся 31 января 2019 года.

Банк России отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров

28/12/2018, 10:51
Организации неоднократно «в течение одного года» нарушали требования законодательства о ценных бумагах.

Актуальный разговор

«Мы все последние годы работаем как пожарная команда»

Все материалы
Новости

Я тоже знаю, что такое стартап и недобросовестная конкуренция

28/12/2018, 17:16

Отрасль с иммунитетом

28/12/2018, 16:38

Задолженность новосибирцев по транспортному налогу физических лиц сократилась вдвое

28/12/2018, 16:26

Яндекс.Кассы выяснили, что новосибирцы покупают перед Новым годом

28/12/2018, 14:35

Мэрия и СГК обсуждают условия перехода на метод «альтернативной котельной»

28/12/2018, 13:47

Имущество ЗАО «Макс Моторс Проект» выставлено на торги

28/12/2018, 12:45

Мэрия Новосибирска проведет аукционы по аренде земельных участков для строительства

28/12/2018, 12:39

Банк России отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров

28/12/2018, 10:51

Глава Кировского района Новосибирска уходит в областное правительство

27/12/2018, 20:11

Сибирский канон уюта и качества

27/12/2018, 18:30

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×