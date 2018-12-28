«15 ЦАРЗ» признан банкротом

На предприятии открыто конкурсное производство.

Арбитражный суд Новосибирской области признал АО «15 центральный автомобильный ремонтный завод» банкротом. Открыто конкурсное производство, говорится в материалах суда. В решении арбитражного суда указано, что конкурсным управляющим должника утвержден Алексей Варыгин. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения процедуры конкурсного производства в отношении должника назначено на 26 июня 2019 года.

Напомним, в феврале текущего года минтранс Новосибирской области провел совещание на базе ОАО «15 центральный автомобильный ремонтный завод» («15 ЦАРЗ»). В нем приняли участие 47 специалистов дорожно-эксплуатационных учреждений города Новосибирска, дорожных организаций, выступающих подрядчиками при заключении контрактов на выполнение дорожно-строительных работ и работ по содержанию автомобильных работ регионального, межмуниципального и местного значения, а также представители муниципальных автотранспортных предприятий Новосибирской области.

Тогда, гендитректор предприятия Владимир Батуев заявлял, что «15 ЦАРЗ» намерен выполнять качественный ремонт дорожной, автомобильной техники, автобусного парка региона. По его словам, ранее предприятие работало по оборонным заказам и у него не было возможности привлекать клиентов с рынка.

АО «15 ЦАРЗ» является одним из крупнейших авторемонтных заводов РФ. Учредитель предприятия — минобороны РФ (35,54 %), управляющая организация — АО «Спецремонт», УК —1,8 млрд руб. По данным открытых источников, по итогам 2016 года выручка компании составила 267 млн руб, чистый убыток — 107 млн.

На территории завода «15 ЦАРЗ» находится ООО «Агропромспецдеталь», которое занимается производством сельхозтехники.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области