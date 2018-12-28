Мэрия Новосибирска проведет аукционы по аренде земельных участков для строительства

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города Новосибирска 31 января 2019 года проведет аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства.

Так, на торги выставлен земельный участок по адресу 1-е Мочищенское шоссе, 21б (Заельцовский район) площадью 1814 кв. м. Разрешенное использование – склады. Отмечается, что часть земельного участка площадью 1412 кв.м. расположена в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства. На земельный участок установлены ограничения использования земель.

Сети канализации, находящиеся в муниципальной собственности, в районе размещения объекта отсутствуют.

На земельном участке находятся самовольно размещенные некапитальные строения (нестационарные объекты).

Начальный размер годовой арендной платы – 635 000 рублей; шаг аукциона – 19 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.

Второй участок расположен по Гусинобродскому шоссе, 74». Площадь земельного участка – 4504 кв. м.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на земельный участок отсутствуют.

Разрешенное использование – склады, объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Отмечается, что на земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.

Начальный размер годовой арендной платы – 1 591 000 рублей; шаг аукциона – 47 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.

Третий участок расположен на ул. Приграничная (Первомайский район).

Площадь земельного участка – 8565 кв. м.

Разрешенное использование – производственные базы; склады.

Земельный участок частично огорожен самовольно установленным забором.

Начальный размер годовой арендной платы – 881 000 рублей; шаг аукциона – 26 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 9 лет.

Еще один участок, выставленный на аукцион, расположен по ул. Механизаторов (Советский район).

Площадь земельного участка – 11244 кв. м.

Земельный участок частично расположен в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства На земельный участок установлены ограничения использования земель.

Разрешенное использование – коммунальное обслуживание — стоянки; магазины -объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров; обслуживание автотранспорта — гаражи с несколькими стояночными местами; стоянки (парковки); гаражи, в том числе многоярусные, не относящиеся к виду разрешенного использования земельных участков «объекты гаражного назначения»; склады — промышленные базы; склады; погрузочные терминалы и доки; элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.

На земельном участке самовольно размещены некапитальные строения (контрольно-пропускной пункт, обзорная вышка и металлические объекты неустановленного назначения), ограждения с раздвижными воротами. Земельный участок самовольно используется для хранения автомобилей

Начальный размер годовой арендной платы – 3 837 000 рублей; шаг аукциона – 115 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 38 месяцев.

На торги также выставлен земельный участок на ул. Приграничная (Первомайский район).

Площадь земельного участка – 3590 кв. м.

Земельный участок частично расположен в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства.

Разрешенное использование – склады; строительная промышленность – объекты для производства строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции; легкая промышленность – объекты для текстильной, фарфорово-фаянсовой, электронной промышленности

На земельном участке самовольно размещено металлическое ограждение и ограждение из железобетонных плит. Также на земельном участке расположено сооружение электроэнергетики – линия электоропредачи 0,4 кВ. На данное сооружение зарегестрировано право собственности физического лица.

Начальный размер годовой арендной платы – 670 000 рублей; шаг аукциона – 20 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.

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