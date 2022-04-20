15 лет назад в Новосибирске был создан Академпарк

В мае 2007 года была создана управляющая компания, приступившая к строительству объектов – инженерной инфраструктуры и первых зданий технопарка. А уже в 2010 году началась история Академпарка как инновационной производственной площадки – 30 высокотехнологических компаний получили статус резидента технопарка.

Академпарк сегодня – целая инновационная экосистема. Это 120 тысяч квадратных метров помещений, построенных с учётом потребностей будущих резидентов. Здесь размещаются более 200 инновационных компаний, создающих уникальную наукоёмкую продукцию, в них трудятся около 5 тысяч человек. Всего же в орбите Академпарка работает более 330 инновационных компаний-резидентов с суммарным годовым объёмом выручки почти 32 млрд руб. Сумма налоговых отчислений резидентов, размещённых на площадке технопарка, с начала реализации проекта превысила 12,3 млрд руб, что почти в 2 раза превышает объём государственных вложений в создание технопарка.

Академпарк можно рассматривать как одну из наиболее эффективных производственных площадок региона: здесь трудится примерно 0,5% от всего трудоспособного населения области, создаётся порядка 2% ВРП и обеспечивается около 1,4% налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области.

В текущем году стартует новый проект развития, направленный на расширение жизненного пространства высокотехнологичных компаний региона. В ближайшие годы Академпарк планирует построить как минимум 60 тысяч квадратных метров новых лабораторных и производственных помещений и общественных пространств.

В мае нынешнего года команда Академпарка подведет итоги прошедшего периода и поделится планами дальнейшего развития. Так, 20 мая в Технопарк приедут эксперты федерального уровня и расскажут всем желающим о технологиях будущего. В этот же день пройдет ряд торжественных мероприятий, посвященных чествованию людей, внесших большой вклад в создание и развитие Технопарка.

На 21 мая запланированы просветительские, культурные и спортивные мероприятия для широкой аудитории на открытых площадках Академпарка: кибер-турнир, мастер-классы по фитнесу, фотовыставка истории Технопарка, шахматный турнир под открытым небом, экскурсии, выступления музыкальных коллективов на открытой сцене и т. п.

Материал предоставлен пресс-службой АО «Академпарк»