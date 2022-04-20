«А мы становимся только крепче» — губернатор области о санкциях

Экономическая ситуация, сложившаяся с введением рядом стран санкций против России, дает повод для развития Новосибирской области как региона с диверсифицированной экономикой, изначально не замкнутой на добыче сырья.

— Раскрываются новые возможности для освоения новых технологий, — считает губернатор. — Нас сжимают, а мы становимся только крепче. Посмотрите: 40 лет со времен Советского Союза Россия, а тогда Советский Союз, не обеспечивала себя зерном. Наступил 2014 год. Мы столкнулись с новыми сложностями — и за несколько лет стали экспортирующей страной. Наверное, сегодняшняя ситуация подтолкнет нас к дальнейшему развитию импортозамещения и в этой отрасли, тем более что заделы есть по тем же семенам пшеницы, что многие наши предприятия воспользуются новыми возможностями.

— Ни одна из компаний, которые объявили о приостановке деятельности в России, в Новосибирской области, деятельность не остановила, — рассказывает Андрей Травников. — Массовых сокращений нет. Объявлено о приостановке деятельности. Бренды, которые ушли, подменили на конвейерах брендами, которые остались в России. Объемы производства тех же самых предметов гигиены и продуктов питания остались на прежнем уровне. Поэтому дефицита не будет. По основным группам продовольствия, лекарств, промышленных товаров запасы в Новосибирской области от 2 недель до 2 месяцев.

По мнению главы региона,

Глава региона не исключает возможности возвращения на областной рынок ушедших с него брендов, в частности, речь идет о продукции компании IKEA.

— Свято место пусто не бывает, — считает губернатор. — Найдем возможность обеспечить наших потребителей нужными товарами. Что касается этого бренда, то для них болезнен уход из России из-за потери рынка и из-за потери сырья. Как они теперь будут выживать — вопрос. IKEA или какие-то другие иностранные бренды постараются вернуться на наш рынок.

Напомним, что ранее IKEA сообщила о приостановке работы на 3 месяца с сохранением зарплаты сотрудников, а потом отозвала уведомление.