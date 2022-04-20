Какие компенсации положены при увольнении и как встать на учет по безработице?

По данным Минтруда, на конец марта 2022 года, в простое находятся почти 95 000 работников. Около 14 000 человек отправлены в неоплачиваемый отпуск. К высвобождению заявлено 59 000 человек.

Сколько платят безработным

Величина пособия зависит от трёх факторов: причины увольнения, продолжительности работы до увольнения и среднего заработка до увольнения. Максимальные и минимальные размеры пособия утверждены постановлением правительства от 15.11.2021 № 1940.

— В общем случае, если заявитель уволился в течение года до обращения в центр занятости и за этот год отработал как минимум 26 недель, ему назначат стандартное пособие. Оно привязано к среднему заработку, но ограничено максимальной суммой. Первые три месяца будут платить 75% от среднего, но не более 12 792 руб. (МРОТ 2021 года). Следующие три месяца — 60%, но не более 5 000 руб. Если в регионе используются районные коэффициенты, пособие увеличивается. Через полгода пособие прекращают выплачивать. Для предпенсионеров пособие назначается дольше чем на полгода. Первые три месяца им платят 75% от среднего заработка (но не более 12 792 руб. и не менее 1 500 руб.), следующие четыре месяца — 60% с тем же ограничением, потом — 45%, — объясняет эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева.

Минимальное пособие по безработице составляет 1 500 руб. Его платят:

гражданам, которые раньше не работали или не работают больше 12 месяцев, а также тем, кто работал за прошлый год меньше 26 недель;

тем, кто уволен за нарушение трудовой дисциплины;

ИП, которые прекратили деятельность, и т. д.

В первых двух случаях пособие назначается всего на 3 месяца.

Снять с пособия раньше срока могут при переезде, отказе от перерегистраций в центре занятости каждые две недели, явке на перерегистрацию в пьяном виде, отказе от выплаты и т. д. Например осуждённый не может получать пособие по безработице.

Причины увольнения

Добровольное увольнение — самое невыгодное для сотрудника. Если работодатель уговорил уйти по собственному желанию, выплаты будут меньше. Работодатель выплатит только остаток зарплаты, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие, если оно оговорено в соглашении.

Увольнение по сокращению численности (штата) — длительная процедура. Но работник получит больше денег. Кроме того, если работодатель нарушит хотя бы один из этапов сокращения, увольнение можно оспорить в суде. Работодатель должен предупредить о сокращении не менее чем за два месяца. Кроме того, не всех работников можно сократить. К «неприкасаемым» относятся: беременные, матери детей до трёх лет, одинокие матери с детьми до 14 лет или ребёнком-инвалидом до 18 лет, многодетные родители — единственные кормильцы семьи и другие.

При увольнении по сокращению или ликвидации предприятия сотрудник получит от работодателя, кроме остатка зарплаты и компенсации за неотгулянный отпуск, выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Выходное пособие в общем случае выплачивается за первый и второй месяц после увольнения. На Крайнем Севере и приравненных к нему местностях выходное пособие платится ещё дольше, так как при его расчете используются «северные» коэффициенты.

Если работник в течение двух недель после увольнения оформился как безработный, по решению органа занятости средний месячный заработок может быть выплачен и за третий месяц.

Как встать на учёт по безработице

Обратиться в службу занятости надо как можно раньше. Сейчас органы занятости оказывают поддержку работникам и до фактического расторжения трудового договора. Кто не может получить статус безработного:

индивидуальные предприниматели, даже если у них нет дохода;

работники по гражданско-правовым договорам;

студенты-очники;

учредители фирм и члены крестьянско-фермерских хозяйств;

самозанятые.

Если есть подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» — процедура получения статуса безработного совсем простая. Раньше требовалось приносить справку о среднем заработке, сейчас центр занятости получает данные путём межведомственного взаимодействия.

Подайте заявление на «Госуслугах» или портале «Работа в России», зайдя с учётной записью «Госуслуг». Заявление обработает центр занятости по месту постоянной регистрации. Москвичам пособие назначается полностью дистанционно. Остальным придётся дождаться приглашения на личный приём в центре занятости.

В заявлении надо будет указать сведения о месте жительства, образовании, детях, последнем месте работы, наличии льготного статуса (инвалид, предпенсионер и т. д.). Также требуется выбрать способ получения пособия.

После этого необходимо создать резюме на портале «Работа в России». На основании этих данных в течение 10 дней после приёма заявления центр занятости будет предлагать вакансии. Заявитель должен откликнуться как минимум на две вакансии из них, иначе его не признают безработным.

На 11-й день, если новую работу найти не удалось, заявителя признают безработным и назначают пособие.