15-летнюю школьницу, погибшую в московском коллекторе, похоронили в Новосибирске

Сегодня, 25 августа, в Новосибирске простились с трагически погибшей 15-летней Викторией, которая утонула в московском коллекторе во время экскурсии.

Напомним, смертельное ЧП произошло в Москве 20 августа. Группа из 8 человек вместе с гидом спустилась в подземку. Туристическая компания не учла прогноз погоды и во время нахождения под землей была затоплена ливнем. Тела туристов и диггера-проводника спасатели нашли в реке.

Когда установили личности погибших, то выяснилось, что среди туристов оказалась новосибирская школьница Виктория. Девушка уже год живет в столице, а на экстремальный поход она отважилась вместе со своим парнем Глебом.

Друзья сибирячки рассказали Infopro54 о жизни Вики и ее увлечениях.

— 23 августа в московском морге с дочерью простились ее одноклассники и знакомые. Хоронить мы решили в Новосибирске. Не хотим, чтобы на нашем горе СМИ делали себе рейтинги. О церемонии и месте сообщили только тем, кого хотим видеть, — прокомментировала мама девочки.

Траурная процессия прошла скромно. На Клещинское кладбище приехало чуть более 20 человек. Девушка лежала в открытом гробу.

— Во время прощания матери стало плохо и она потеряла сознание. В чувство ее приводили с помощью нашатыря, — передал с места событий журналист Infopro54.

После церемонии с кладбища разъехались практически все друзья и родственники. У свежей могилы остались только родители Виктории.