Смертельная экскурсия: что известно о погибшей в Москве новосибирской школьнице

Московская трагедия с массовой гибелью людей, среди которых, как минимум, трое несовершеннолетних детей подняла по тревоге все экстренные службы столицы.

20 августа компания диггеров ушла в поход под землю и не вернулась. Во время экстремального путешествия на город обрушился сильный ливень. Участников буквально смыло в коллекторе потоками воды. В списке погибших 15-летняя новосибирская школьница Виктория. Девушка переехала в Москву всего год назад.

— Она очень добрая, хорошая и осторожная. Занималась танцами. Никогда не обижалась и не злилась. Мы даже не знали, что она собралась под землю идти с кем-то. Нам о случившемся сегодня рассказала классная руководительница. Мы до сих пор не верим в это, — рассказала Infopro54 московская одноклассница сибирячки.

Друзья знали, что Вика встречалась с молодым человеком по имени Глеб. Подозревают, что это его дядя, который работал гидом, уговорил молодежь сходить на экскурсию.

— Билет такой стоит от 5 до 9 тысяч рублей. Вика, наверное, у мамы денег попросила…. Завтра будет прощание, —говорят знакомые девушки.

Известно, что турфирма, которая повела на смерть диггеров никогда не регистрировала свои походы в городских службах. Каждый раз людей спускали под землю на свой страх и риск. Сейчас следователи проводят обыски у организатора этого похода и в квартире гида. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.