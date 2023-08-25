В Краеведческом музее открывается выставка «Место притяжения – Сибирь»

30 августа в главном здании Краеведческого музея открывается выставка «Место притяжения – Сибирь».

Сибирь исторически была и остаётся местом притяжения разных культур и традиций. География переселенцев была обширной – от Севера Европейской России до Астраханской губернии на юге, и от Польши на западе до Урала на востоке. Заселение региона в конце XVI века привело к появлению здесь пахотного земледелия, развитию ремесел, торговли. Крестьяне несли в Сибирь свой язык, методы хозяйствования, культуру и веру – как официальное православие, так и различные направления старообрядчества. В результате на нашей территории сложилась новая многочисленная группа населения – сибиряки.

С 30 августа по 16 сентября в Новосибирске пройдет Всероссийский фестиваль традиционного вокально-хореографического искусства и театрального исполнительства «Место притяжения – Сибирь». Новосибирский краеведческий музей предваряет открытие фестиваля выставкой подлинных исторических предметов из собрания музея и частных коллекций.

В экспозиции представлены предметы, которыми сибиряки пользовались ежедневно – полотенца, элементы женского костюма, иконы, керамическая посуда. Посетители увидят работы художника Бориса Васильевича Смирнова, посвященные Сибири и образу сибирского жителя начала XX века. Выставка рассказывает о формировании в Сибирском регионе многонационального сообщества со своими культурными ценностями и традициями.

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