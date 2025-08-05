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150 миллионов рублей инвестируют в ремонт ЦТП Новосибирска

  • 05/08/2025, 09:42
150 миллионов рублей инвестируют в ремонт ЦТП Новосибирска
От надежной работы этих объектов напрямую зависит бесперебойное теплоснабжение жилых домов, образовательных учреждений, больниц и других социально значимых объектов

В рамках подготовки новосибирской тепловой инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону, помимо модернизации городских сетей и оборудования ТЭЦ, проводится масштабный капитальный ремонт центральных тепловых пунктов (ЦТП).

В частности, капитальный ремонт затронет 17 ЦТП, расположенных на улицах Линейной, Белинского, Колхидской, Оловозаводской, Урманова, Комсомольской и других. На эти цели ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК), (входит в состав АО «СГК-Новосибирск»), выделит 150 миллионов рублей.

Такой ремонт позволяет не только обновить здания ЦТП и продлить срок их эксплуатации, но и сократить теплопотери, а также, что особенно важно, обеспечить сохранность электротехнического и тепломеханического оборудования, а также систем автоматизации, установленных внутри ЦТП.

Наиболее масштабным проектом в рамках программы капитального ремонта является тепловой пункт на улице Фрунзе. К этому ЦТП подключено 20 объектов, включая 13 жилых домов и детский сад. Здание, построенное в 1975 году, практически исчерпало свой ресурс.

В соответствии с проектом, в здании площадью 326 квадратных метров подрядчик выполнит замену плит покрытия, новую кирпичную кладку, замену электрооборудования, лестниц и дверей. Кроме того, будет установлена система вентиляции, которая ранее не была предусмотрена в здании.

По словам ведущего инженера группы по зданиям и сооружениям Новосибирской теплосетевой компании Ивана Бойко, для проведения работ и размещения оборудования пришлось временно ограничить парковку у соседних домов, однако жители отнеслись с пониманием. По их просьбе также была закрыта детская площадка от строительного мусора. После завершения ремонта ЦТП будет проведено благоустройство прилегающей территории. Завершение работ на данном объекте запланировано до конца текущего года, объем инвестиций составит более 30 миллионов рублей.

В 2025 году новосибирские теплоэнергетики планируют заменить 55 км тепловых сетей, а также модернизировать 14 ЦТП и четыре насосные станции, включая ПНС № 2, расположенную на левом берегу.

Фото предоставлено АО «СГК-Новосибирск», автор: Константин Стремоусов

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирcк

Теги : энергетика теплоснабжение СГК НТСК


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