Бастрыкину снова напомнили про нарушение прав дольщиков в Новосибирске

Дольщики, купившие квартиры в домах группы «Дискус» продолжают обивать пороги правоохранительных органов в надежде добиться сдачи домов. В приёмную председателя СК России Александра Бастрыкина «ВКонтакте» обратился новосибирец Федор, напомнивший, что права новосибирцев, которые приобрели жилье у застройщика, по-прежнему нарушаются.

— В 2020 году более 800 человек вступили в потребительский жилищно-строительный кооператив, входящий в группу компаний «Дискус», и заключили с его руководителем договоры на покупку помещений в строящихся зданиях, внеся в качестве оплаты паевые взносы. Однако до настоящего времени объекты в эксплуатацию не введены, работы по их возведению не завершены. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли, — говорится в обращении.

Бастрыкин в очередной раз затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева доклад по расследованию уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении ГК «Дискус». Оно расследуется в региональном следственном управлении.

В 2024 году с жалобой на нарушение прав членов потребительского ЖСК к Бастрыкину обращались другие покупатели квартир кооператива. Глава СК также требовал от региональных коллег объяснений о причинах волокиты с рассмотрением дела.

Напомним, в прошлом году при надзорном сопровождении органов прокуратуры ГК «Дискус» ввела в эксплуатацию 13 домов в микрорайоне «Плющихинский». В феврале 2025 было сдано еще 2 дома. Об этом сообщала пресс-служба областной прокуратуры. На тот момент были восстановлены права более 1.5 тыс. граждан.

В декабре 2024 прокурор Новосибирской области Александр Бучман сообщал, что расследование дела, возбужденного в отношении собственника ГК «Дискус» и депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая, завершается и вскоре будет передано в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что на апрель 2023 года в ГК «Дискус» было 53 зависших долгостроя и более 7 тысяч дольщиков.