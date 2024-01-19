150 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака заплатил предприниматель в Новосибирске

Судебные приставы взыскали с предпринимателя из Новосибирска, который занимается продажей брендовой одежды, компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Проверка коммерческой деятельности выявила нарушение и Арбитражный суд Новосибирской области обязал бизнесмена выплатить 150 тысяч рублей.

— Предпринимателя уведомили о возбуждении в отношении него исполнительного производства и предупредили о мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неуплаты задолженности. Однако гражданин проигнорировал требования, — говорится в сообщении УФССП.

Бизнесмен оплатил задолженность только после того, как судебным приставом-исполнителем был наложен арест на расчетные счета должника в банках, а самому бизнесмену выставлен запрет на выезд за пределы РФ.

Директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Болотова ранее отмечала, что о нарушении исключительных прав на товарные знаки поступают в Арбитражный суд довольно часто, и по статистике удовлетворяются судами в подавляющем большинстве случаев.

Ранее редакция сообщала, что Союзмультфильм подал 63 иска к новосибирским предпринимателям.