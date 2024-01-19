В этом году АвтоВаз выкрасит модели Lada в два новых оттенка

По словам президента компании «АвтоВаз» Максима Соколова, в этом году в цветовую гамму автомобилей Lada добавят кориандр и синий, передает агентство РИА Новости.

Согласно сведениям, полученным от пресс-службы предприятия, в новые цвета будут окрашивать модели Lada Vesta, Granta и Niva.

Ранее редакция сообщала, что «АвтоВАЗ» будет продавать свои машины под новым брендом, начиная с этой весны. Соколов отметил, что выпускать проекты будет отечественный автозавод в Санкт-Петербурге.

Кроме того, стало известно, что под новым брендом представят зарубежные модели в сегментах C и D. А вот с какими конкретно компаниями «АвтоВАЗ» будет сотрудничать, остается загадкой.