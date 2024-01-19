Лучшей информационной кампанией стал проект о 130-летии Новосибирска

Проект о 130-летии Новосибирска стал лучшей информационной кампанией в городе на форуме госпабликов.

— Мэрия Новосибирска стала первой в номинации «Лучшая информационная кампания» регионального Форума госпабликов, — говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

В регионе порядка 3465 госпабликов, а число подписчиков насчитывается — 2,5 млн человек. Лучшими за прошлый год стали 179 пабликов. Победители разместят «знак качества» у себя группах.

В числе городских пабликов-победителей: мэрия Новосибирска стала первой в номинации «Лучшая информационная кампания» с проектом о 130-летии города; библиотека им. Карла Маркса одержала победу в номинации «Лучшая практика оформления госпабликов»; школа № 160 отличилась в номинации «Лучшая практика мотивации».

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск вошел в топ-10 городов, где чаще всего бронировали отели в 2023 году.