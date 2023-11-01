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Союзмультфильм подал 63 иска к новосибирским предпринимателям

  • 01/11/2023, 10:16
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«Союзмультфильм» подал 63 иска к новосибирским предпринимателям
Практика показывает, что чаще всего суд встает на сторону киностудии и удовлетворяет ее требования.

Киностудия «Союзмультфильм подала очередные иски к новосибирским предпринимателям. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда о Новосибирской области.

Согласно картотеке суда, «Союзмультфильм» подал 30 октября 8 исков против новосибирских предпринимателей. Еще 10 исков были зарегистрированы 23 октября. Всего с начала 2023 года в адрес предпринимателей региона поступило 63 иска.

Все иски касаются защиты авторских прав на персонажей мультфильмов. Они подаются за нарушение исключительных авторских прав на персонажей: котенок «Гав» и щенок «Шарик», Волк и Заяц, попугай «Кеша», Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух и другие.

Чаще всего киностудия требует денег индивидуальных предпринимателей (54 дела) и ООО (9 дел). Суммы, которые истец просит в качестве компенсации 50–100 тыс. рублей, а также компенсацию расходов. Суды обычно снижают размер выплаты до 20-25 тысяч

Из 63 дел на сегодняшний день завершено 20. Чаще всего (в 16 случаях) суд вставал на сторону киностудии и удовлетворял ее требования. Прийти к мировому соглашению удалось в трех разбирательствах. Кроме того, один раз заявитель отозвал свой иск.

Подобные иски компания подает по всей России.

Директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Болотова отметила, что «Союзмультфильм» довольно часто подает иски по нарушению прав на товарные знаки и авторские права, и по статистике такие иски удовлетворяются судами в подавляющем большинстве случаев.

— При этом суммы компенсаций зависят от количества товарных знаков и изображений (персонажей). Если, например, на одной шапке есть изображения бременских музыкантов – минимум по 10 000 рублей будет заявлено за каждого персонажа, а еще каждый персонаж зарегистрирован как товарный знак, так что получится и по 10 000 рублей за каждый товарный знак. Итого сумма компенсации может быть и 200 000 руб. за одну шапку стоимостью 500 рублей, —  говорит эксперт.

Александра Болотова подчеркнула, что суды, как правило, снижают заявленную сумму компенсации, только если ответчик вовремя начинает участвовать в процессе (часто такие иски рассматриваются в упрощенном порядке, поэтому предприниматели зачастую и не знают о том, что являются ответчиками в суде) и грамотно защищается (просит снизить сумму компенсации, правильно мотивирует снижение, доказывает сложное финансовое положение).

— Для малого и среднего бизнеса суммы компенсации, которые заявляет Союзмультфильм, на наш взгляд, являются существенными, особенно учитывая непростую экономическую обстановку в мире. Поэтому важно следить за наполнением магазинов товарами, которые не нарушают интеллектуальных прав, стараться получать всю корреспонденцию, приходящую на адрес регистрации, чтобы не пропустить важную информацию о предъявленной претензии или поданном иске, и консультироваться с юристами, специализирующимися на таких спорах, чтобы минимизировать сумму компенсации за допущенное нарушение, — резюмирует  она.

«Союзмультфильм» — не единственная организация, которая требует компенсации за незаконное использование товарного знака. Согласно картотеке Арбитражного суда Новосибирской области, от компании-правообладателя «Маши и Медведя» в 2023 году поступило 8 исков. Исковые требования к предпринимателям составляют от 20 тысяч до 297 тысяч рублей. Три дела находятся на этапе рассмотрения.

Ранее  редакция сообщала, что Банк России выпускает памятные монеты «Смешарики».

Фото: freepik.com, freepik

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : товарный знак Союзмультфильм Нарушение исключительных прав арбитражный суд Новосибирской области


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