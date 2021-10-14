16 тысяч квадратных метров дорожного полотна переделали подрядчики после проверок Минтранса

Порядка 3 км автомобильных дорог в Новосибирской области переделали подрядчики за счёт собственных средств в результате проверок министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Миллер проконтролировал качество выполненных работ на введённой в эксплуатацию дороге «129 км а/д «Р-255» – Тогучин – Карпысак». Дорога соединяет два районных центра – Болотное и Тогучин, по ней осуществляются перевозки инертных материалов с карьера поселка Горный Тогучинского района в Болотное, а также соседние Томскую и Кемеровскую области.

— Предварительно на этой дороге проведен лабораторный контроль качества и диагностика, измерены все геометрические параметры. Объект полностью соответствует требованиям проектно-сметной документации, — отметил Игорь Миллер. — В текущем году после проверок подрядчикам пришлось переделывать работы площадью 16 тысяч квадратных метров, это 2–3 км протяжённости автомобильной дороги. Все недостатки были устранены представителями подрядной организации за счёт собственных средств.

В этом году на дороге был отремонтирован участок протяженностью 2,3 км. Стоимость работ составила 25,5 млн руб. Дорожники выполнили фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего и верхних слоев покрытия из асфальтобетонной смеси, устройство обочин из щебеночно-песчаной смеси. Также был произведен ремонт водопропускной трубы, установлены дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение и сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка. Примененные технологии позволяют избежать возникновение колееобразования и трещин на покрытии.

В прошлом году на объекте был выполнен ремонт участка протяжённостью 2 км, а в 2019 году был приведен в нормативное состояние участок протяжённостью 2,8 км. В настоящее время отремонтированные участки дороги находятся в нормативном состоянии и отвечают всем требованиям безопасности дорожного движения.

Напомним, что на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» Новосибирской области в текущем году выделено 6,8 млрд руб., из которых 2 млрд – средства федерального бюджета, 4,5 млрд руб. – регионального бюджета. Работы ведутся на 116 объектах, 100 из которых являются вводными, их протяженность составляет 315,9 км. Сегодня в эксплуатацию введено 49 объектов. На оставшихся – работы идут к завершению, планируется, что в конце октября все работы будут завершены. На сегодняшний день уложено 2 млн 600 тыс. кв. м. верхнего слоя покрытия, что составляет 82% от общего объема.