Более 750 дольщиков в регионе получили компенсации за свои непостроенные квартиры

Денежные компенсации от федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства (ППК «Фонд») получили 757 обманутых дольщиков в Новосибирской области. Общая сумма компенсации составила более 1 млрд рублей.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, наблюдательным Советом ППК «Фонд» принято положительное решение в отношении 12 долгостроев нашего региона – 8 домов на достройку, 4 – на выплату компенсаций.

— Все четыре долгостроя, дольщикам которых выплачивается компенсация, расположены в Новосибирске: это дома по ул. Печатников, 12, по ул. Приморская, 28, и два дома микрорайона «Новомарусино» – по ул. Большая, 600/13 и по ул. Большая, 600/15. На сегодняшний день выплаты получили 757 граждан, теперь они исключены из реестра обманутых дольщиков. В общей сложности размер компенсации составил 1 млрд 89 млн рублей. В скором времени, после прохождения экспертизы и необходимых процедур, начнутся строительные работы и на тех домах, по которым принято решение о достройке. Первые в списке – дом № 12 микрорайона «Закаменский», дом по ул. Калинина, 20 в городе Оби, – отметил Алексей Колмаков.

Напомним, с прошлого года в Новосибирской области ведется подготовительная работа по включению долгостроев региона в перечень объектов, проблемы которых будут решаться с применением механизма ППК «Фонд» (г. Москва). На сегодняшний день 12 домов уже одобрены набсоветом организации, от Новосибирской области направлены ходатайства в отношении еще 28 проблемных объектов.