16 жителей Новосибирска будут судить за организацию незаконного игорного бизнеса

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16 жителей города Новосибирска, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По версии следствия, в период времени с 2016 по 2019 год 16 местных жителей для извлечения прибыли приискали в аренду помещения, расположенные по 10 адресам в городе Новосибирске и Новосибирской области, в которых открыли игорные заведения, имеющих круглосуточный режим, и осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию услуг в сфере организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Отмечается, что в ходе следствия вину в инкриминируемом деянии обвиняемые признали.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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