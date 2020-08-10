Приглашаем в Новосибирске на работу мастером по установке антенн спутникового телевидения

Приветствуются кандидаты с опытом работы антенщиком и со своим инструментом, остальных обучим тонкостям ремесла и предоставим возможность купить монтажные комплекты по минимальной оптовой цене.

Работа установщиком антенн в Новосибирске включает в себя следующие обязанности:

согласование с клиентом производимого монтажа;

проектирование «с нуля» и осуществление соединения;

установка антенны на фасаде или крыше здания;

запуск смонтированной системы;

при необходимости — отладка.

Гарантируем поддержку наших сотрудников заказами.

Работа по установка спутниковых антенн на частный дом, дачу или в садах Новосибирска:

За каждую стандартную установку установщик получает 2000 рублей.

Так как работа монтажником требует разъездов и развитых физических данных, мы ищем мужчин, которые:

имеют навыки работы с инструментом и оборудованием;

мобильны и не боятся разъездной работы, в том числе, выездов за пределы Новосибирска за дополнительную плату;

исполнительны;

коммуникабельны;

готовы работать по свободному графику или по схеме «два через два»;

ответственны за результат.

Так как выполнение обязанностей установщика антенн спутникового телевидения предполагает посещение семей с достатком не ниже среднего и требует постоянного общения с разными людьми, от успешного соискателя мы ждём:

коммуникабельности;

умения свободно выражать свои мысли грамотным русским языком;

презентабельного вида;

аккуратности в одежде;

достойного поведения.

Со своей стороны предлагаем:

официальное оформление в соответствии с российским трудовым законодательством;

постоянный поток заказов — работающие с нами специалисты без работы не сидят;

своевременную оплату по факту выполненной работы;

поддержку по телефону со стороны наших диспетчеров;

дружный коллектив.

Гражданство соискателя предпочтительно российское, однако рассмотрим варианты трудоустройства приезжих специалистов. Кандидатуры граждан других республик рассматриваются в индивидуальном порядке.

Установщик антенн получает ежемесячно не менее 60 тысяч рублей. Заработок активных работников достигает 120 тысяч рублей в месяц и больше. Заказов всегда много!

МТС ТВ, Триколор и НТВ-Плюс в Самаре по оптовой цене:

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