Приглашаем в Новосибирске на работу мастером по установке антенн спутникового телевидения

Приветствуются кандидаты с опытом работы антенщиком и со своим инструментом, остальных обучим тонкостям ремесла и предоставим возможность купить монтажные комплекты по минимальной оптовой цене.
Работа установщиком антенн в Новосибирске включает в себя следующие обязанности:
Гарантируем поддержку наших сотрудников заказами.
За каждую стандартную установку установщик получает 2000 рублей.
Так как работа монтажником требует разъездов и развитых физических данных, мы ищем мужчин, которые:
Так как выполнение обязанностей установщика антенн спутникового телевидения предполагает посещение семей с достатком не ниже среднего и требует постоянного общения с разными людьми, от успешного соискателя мы ждём:
Со своей стороны предлагаем:
Гражданство соискателя предпочтительно российское, однако рассмотрим варианты трудоустройства приезжих специалистов. Кандидатуры граждан других республик рассматриваются в индивидуальном порядке.
Установщик антенн получает ежемесячно не менее 60 тысяч рублей. Заработок активных работников достигает 120 тысяч рублей в месяц и больше. Заказов всегда много!
У нас Вы можете приобрести комплекты спутниковго ТВ в Новосибирске по оптовым ценам и с обеспечением заявками на установку.
Обращаться на сайте: https://antennansk.ru/ — Спутниковое Триколор, НТВ-Плюс и МТС с установкой по оптовой цене
Фото предоставлено рекламодателем
Популярное с сайта