167 новых случаев коронавируса выявлено в Новосибирской области за сутки

На утро 17 декабря в регионе зарегистрировано 25 634 случаев COVID-19 (+167 за минувшие сутки), в том числе у 1 528 детей. 21 367 человек выписаны с выздоровлением (+208 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще семь пациентов: шесть мужчин в возрасте 51 год, 58 лет, 59 лет, 81 год, 82 года, 84 года, и женщина в возрасте 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 860 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 134 человека. На ИВЛ – 40 пациентов. Госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 454.

В больницы районов области госпитализированы 1 304 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области проведено 1 013 586 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 5 378 жителей региона, 77 546 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 177 обращений, госпитализированы 18 человек.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области