Новосибирский ПЛП подтвердил соответствие стандарту индустриальных парков

Ассоциация индустриальных парков России (АИП России) продлила сертификат соответствие парка Национальному стандарту ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования», сообщили в пресс-службе АИР Новосибирской области.

Отмечается, что среди параметров, которые проверяются в ходе сертификации — земельный ресурс, свободные электрические мощности, наличие газоснабжения, ряд требований к управляющей компании парка и др. Решение о присвоении статуса действующего индустриального папка принимается членами Сертификационной комиссии, в которую входят представители АИП России, институтов развития регионов России, парковых проектов, производственных и консалтинговых компаний.

— ПЛП по праву считается одним из наиболее активно развивающихся индустриальных парков в стране. Каждый год он прирастает новыми резидентами, российскими и иностранными компаниями, которые реализуют знаковые проекты в своих отраслях. Важно сохранять и приумножать динамику работы, создавая условия для появления новых предприятий, новых рабочих мест», — отметил Сопредседатель Правления АИП России Максим Паздников.

ПЛП был одним из первых парков, который прошел добровольную сертификацию на соответствие Национальному стандарту ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования» в год ее появления — в 2015 году.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области был создан в 2008 году по инициативе регионального Правительства и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Сейчас в ПЛП реализуют свои проекты 24 компании. Среди них — итальянский производитель холодильного оборудования «Арнег», американский производитель продуктов питания PepsiCo, производитель одежды и обуви Gloria Jeans, производитель железобетонных панелей «Арматон», производитель композитных панелей «Сибалюкс», а также производитель снековой продукции «ВСК» и др.

Резиденты, пользователи инфраструктуры, а также управляющая компания парка уже заплатили в региональный и федеральный бюджет более 4 млрд рублей налогов и создали порядка 4 тысяч рабочих мест.

Фото предоставлено АИР