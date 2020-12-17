Новые привычки россиян необратимо меняют рынок фудсервиса

Российский рынок фудсервиса не вернется к доковидным показателям в 2021 гг, свидетельствуют данные исследования агентства NPD Group. За время ограничений и карантина привычки россиян настолько изменились, что уже влекут за собой корректировку структуры рынка и усиление роли доставки в фудсервисе. Кроме того, к еде в зале ресторанов люди относятся настороженно: согласно опросу, проведенному агентством в октябре 2020 г, 59 % респондентов считали, что рестораны являются местом с высоким риском заражения коронавирусом. В целом NPD Group прогнозирует падение рынка в трафике на 5 % в 2021 году по сравнению с 2019 годом.

— Изменение потребительского поведения необратимо, оно уже случилось, и для индустрии теперь не столь важно когда именно будут вакцинированы все россияне, — объясняет эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD Group Марина Лапенкова. — За время карантина многие переосмыслили свой стиль жизни и те, у кого есть возможность, в будущем лишь часть времени намерены проводить в офисе, а в остальные дни собираются работать из дома.

Она добавила, что люди адаптировались к новой рутине, освоили заказы продуктов онлайн с доставкой, научились планировать хозяйство в ситуации, когда вся семья работает и учится дистанционно.

Эксперты констатируют в 2020 году изменение ситуаций потребления в фудсервисе.

— Если раньше двумя ключевыми причинами посещения заведений фудсервиса были бизнес-ланчи/ перерывы на кофе на работе (в 2019 г их доля составляла 31 %) и поход в рестораны с семьей или друзьями (40 %), то сейчас потребление блюд, приготовленных на ресторанных кухнях, часто происходит дома. В 2019 году на потребление дома приходилось 10 % случаев посещения, а за 9 месяцев 2020 г потребление ресторанной еды дома выросло в полтора раза, — говорит Марина Лапенкова.

Развитие сервисов доставки также меняют ландшафт фудсервиса. Пандемия дала мощный толчок доставке, в которой теперь выделились отдельные каналы: классическая ресторанная доставка, доставка из ритейла, а также доставка рационов и конструкторов еды. В целом, с января по октябрь 2020 г доставка выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Лидеры доставки – агрегаторы, на них с января по октябрь 2020 г приходилось более 40 % визитов.

Во время пандемии конкурировать с ресторанами начали современная розница и продуктовые сервисы. С введением карантина розница стала больше доставлять продуктов на дом, предлагая также готовые блюда ресторанного уровня.

— Людям удобно сразу в одном месте заказать, например, молоко, стиральный порошок и корм для животных, и потом добавить в корзину приготовленные блинчики или сырники, нежели покупать продукты и готовые блюда у разных операторов, — комментирует Марина Лапенкова. — Причем больше всего от экспансии ритейла страдают рестораны домашней кухни, нежели заведения, где готовят аутентичную и авторскую еду.

Фото: pixabay.com, автор- planet_fox