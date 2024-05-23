17 пригородных электричек изменят свое расписание в Новосибирской области

В Новосибирской области с 27 мая изменится расписание 17 пригородных поездов.

Как сообщает компания «Экспресс-пригород», изменения связаны с проведением ремонтных работ на путях. Будут изменены маршруты поездов, следующих из Новосибирска в Барабинск и Чулымскую.

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте.

Время отправления поездов изменится в пределах от 2 до 42 минут.

Пассажиров просят учитывать эти изменения и планировать свои поездки в соответствии с новым расписанием.

Ранее редакция сообщала о том, что более 2 тысяч тонн продуктов из Новосибирска отправили в Приморский край.