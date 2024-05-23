Виктор Толоконский запускает бизнес-проект в Новосибирске

Известный сибирский политик и общественный деятель Виктор Толоконский, имеющий огромный опыт управления городом, регионом и округом в качестве мэра, губернатора и полпреда президента в СФО, запускает бизнес-проект «Школа управления Виктора Толоконского». Как пояснил эксперт Infopro54, в течение последнего года он часто выступал на мероприятиях, которые организует Общественное объединения VIP-club и его основатели Алексей и Елена Потаповы, консультировал предприятия и организации Новосибирска, и эта работа уже стала настолько системной, что было решено оформить ее в отдельный проект.

Как пояснил собеседник Infopro54, школа управления подразумевает три ключевых формата работы:

Образовательные программы развития компетенций с погружением в конкретную управленческую проблему.

Системное участие в форумах, круглых столах, дискуссионных площадках.

Индивидуальные и групповые собеседования и консультации по бизнес-проектам, управленческим вопросам.

По словам собеседника редакции, школа управления будет авторской во всех форматах работы. При этом Виктор Толоконский подчеркивает, что открыт к сотрудничеству с другими консультантами, экспертами, учеными, практиками, которые будут придерживаться идеологии школы.

— Мы обсуждаем разные задачи, и я объективно понимаю, что моего опыта может быть недостаточно для анализа, поэтому мы станем привлекать специалистов со стороны в зависимости от конкретной ситуации, учебной программы, от запроса заказчика на консультацию и собеседование, — пояснил он.

Толоконский признает, что выходит на очень конкурентное поле, так как в этой нише уже создано много образовательных проектов, работает большое количество коучей. Однако существенное значение имеет огромный опыт управленческой работы — более 45 лет, а также опыт решения самых разноплановых задач.

— Я работал в управленческих структурах с 90-х годов, когда формировалась новая экономика и экономические отношения, новые подходы к управлению разными объектами. Считаю, что в современных условиях этот опыт должен быть доступен для самых разных специалистов в области управления, — говорит он. — Я убежден, что кроме общих навыков, управленческие ситуации требуют конкретных действий субъекта управления, конкретного подхода к решению управленческих задач. Убежден, что для этого требуется серьезное обновление подходов — для достижения более мощных интеграционных эффектов. Так что уверен, что запрос и востребованность тех знаний и навыков, которые я могу дать, есть.

— Для меня это более интересно, чем обобщать накопленный опыт, писать книгу, изучать теорию управления. Мне интересно решение управленческих задач с учетом обновленного подхода. Многие ситуации, которые сегодняшнему поколению управленцев кажутся сложными и новыми, мы уже проходили и понимаем, как их можно эффективно решать. Любому бизнес-проекту или проекту государственной, муниципальной школы нужен свежий взгляд на решение задач, импульс извне — это я четко осознал, когда сам работал в органах власти, — заявил Виктор Толоконский. — Управленческие системы не могут замыкаться в узком кругу, нужно слышать разные точки зрения. А мне интересно принимать участие в решении задач сегодняшнего дня и формировании долгосрочной стратегии развития на будущее.

Виктор Толоконский напомнил, что у него большой опыт преподавательской и консалтинговой деятельности. Сегодня его приглашают выступать с лекциями по теме управления образовательные центры, в том числе федеральные.

Ранее редакция рассказывала о том какие задачи бизнесмены, депутаты и общественные деятели назвали первоочередными для мэра Новосибирска.