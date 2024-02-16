Более 2 тысяч тонн продуктов из Новосибирска отправили в Приморский край

ЗСЖД из Новосибирской области в Приморский край был отправлен состав из 52 контейнеров, который доставил 2,2 тысяч тонн продуктов.

— Сервис по технологии «Холодный экспресс» начали развивать в прошлом году, в этом его удалось усовершенствовать за счет оптимизации логистики, — говорится в сообщении Западно-Сибирской железной дороги.

Благодаря технологии стало возможно формировать и отправлять рефрижераторные сцепы с контейнерами на разные станции в попутном направлении.

Благодаря новой технологии увеличилась интенсивность поставок. В прошлом году поезд отправляли в среднем раз в месяц, сейчас – раз в день.

Ранее редакция сообщала о том, что объем перевозки грузов по железной дороге вырос на 15% в 2023 году в Новосибирской области.