Более 2 тысяч тонн продуктов из Новосибирска отправили в Приморский край

ЗСЖД из Новосибирской области в Приморский край был отправлен состав из 52 контейнеров, который доставил 2,2 тысяч тонн продуктов.
— Сервис по технологии «Холодный экспресс» начали развивать в прошлом году, в этом его удалось усовершенствовать за счет оптимизации логистики, — говорится в сообщении Западно-Сибирской железной дороги.
Благодаря технологии стало возможно формировать и отправлять рефрижераторные сцепы с контейнерами на разные станции в попутном направлении.
Благодаря новой технологии увеличилась интенсивность поставок. В прошлом году поезд отправляли в среднем раз в месяц, сейчас – раз в день.
Ранее редакция сообщала о том, что объем перевозки грузов по железной дороге вырос на 15% в 2023 году в Новосибирской области.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.
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