В семье полярных волков в Новосибирском зоопарке родились четыре детёныша

В Новосибирском зоопарке произошло радостное событие — пополнение в семье полярных волков. У пары волков родились четыре детёныша.

В первые недели жизни малыши находились в логове, надёжно скрытые от посторонних глаз. Сейчас волчатам исполнился месяц.

Волчата уже открыли глаза и с каждым днём становятся всё более подвижными. Их родители поощряют прогулки малышей, но при этом всегда контролируют их. Рядом с детёнышами всегда находится либо мать, либо отец, а чаще всего оба родителя. Детёныши выходят из логова самостоятельно.

— Эта пара волков уже опытные родители, — говорит зоолог Юлия Коновалова. — Они прекрасно справляются со своими обязанностями, и наше вмешательство не требуется. Мы уже осмотрели волчат и определили их пол: два мальчика и две девочки.

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