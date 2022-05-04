17% работников из Новосибирской области столкнулись с задержками заработной платы

По данным hh.ru, среди регионов России чаще всего зарплату задерживали работникам из Ставропольского края (об этом рассказали 23% опрошенных жителей региона), из Республики Башкортостан (22%), а также из Белгородской области, Краснодарского края и Ростовской области (по 21%). Реже всего с задержкой зарплаты в первом квартале 2022 года сталкивались жители Ульяновской и Саратовской областей (всего по 7%), а также жители Удмуртской Республики, Калужской области и Приморского края (по 8%). Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга с подобной проблемой столкнулись по 17% опрошенных.

— В некоторых профессиональных сферах доля респондентов, которым задержали зарплату, значительно выше среднего по стране. Так, в «Искусстве, развлечениях, масс-медиа» с несвоевременными выплатами столкнулись 31%, в «Туризме, гостиницах, ресторанах» — 29%, в «Строительстве, недвижимости» — 28%. Реже всего зарплату задерживали госслужащим и специалистам по добыче сырья (всего по 6%), — сообщили в hh.ru.

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