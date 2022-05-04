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Прогулка по Ботсаду снова стоит денег

  • 04/05/2022, 10:18
Автор:
новости Новосибирска
Пусть и небольших.

Стоимость посещения Ботсада Академгородка в настоящее время составляет 50 рублей для взрослых и 30 рублей для детей от 5 до 16 лет. Прейскурант для транспортных средств выглядит следующим образом: 250 рублей для легкового автомобиля, 500 для микроавтобуса, 1000 для автобуса и свадебного лимузина. Стоимость экскурсий составляет от 150 рублей для детей и 200 рублей для взрослых. Такой прейскурант размещен на официальном сайте Ботсада.

Как сообщает издание «Родные берега», предыдущая попытка сделать вход в Ботсад Академгородка платным предпринималась в 2016 году. В итоге руководство Ботсада получило прокурорское предписание, и плату отменили.

Напомним, что в 2021 году начались разговоры о том, чтобы сделать платным вход в Заельцовский бор Новосибирска. Это позже подтвердил теперь уже бывший глава областного минприроды Андрей Даниленко, сообщивший, что определены льготные категории граждан, с которых плата взиматься не будет, для всех остальных она составит 60 рублей.

Для сравнения: 60 рублей  это пять сигарет и полбанки пива, невелика сумма, говорил министр на пресс-конференции в июне 2021 года.

Годом ранее в соцсетях города гуляла информация о возможном платном входе в дендропарк Заельцовского района. Это стало поводом для пиара новосибирских политиков разных мастей перед выборами депутатов Заксобрания области и горсовета областного центра.

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН был организован в 1946 году по инициативе академика Владимира Комарова в составе Медико-биологического института Западно-Сибирского филиала АН СССР. Научные основы организации Ботанического сада были разработаны заслуженным деятелем науки РСФСР профессором Виктором Владимировичем Ревердатто. До 1964 года Центральный сибирский ботанический сад располагался в Заельцовском районе Новосибирска, занимая территорию в 232 га, где были созданы дендрарий, георгинарий, экспозиции и коллекции травянистых растений. В целях дальнейшего развития ботанических исследований, направленных на изучение и обогащение растительных ресурсов Сибири, а также для улучшения состояния лесов и зеленых насаждений Новосибирского научного центра президиум СО АН СССР в 1964 году постановил перенести Ботанический сад в Академгородок, где под него была отведена территория площадью более 1 тысячи га. Здесь были построены главный лабораторный корпус, технический блок, оранжереи, теплицы, экспериментально-производственный корпус, клубнехранилище, объекты технической базы, складские помещения.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирский зоопарк планируют поделить на континенты. А также о том, что летом в зоопарке откроются новые вольеры для медведей. 

Фото с сайта Ботсада

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : общество город Ботсад


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