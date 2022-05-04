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Телефонная связь «Ростелекома» в Новосибирской области стала полностью цифровой

  • 04/05/2022, 10:44
«Ростелеком» завершил переоснащение телефонных станций в Новосибирской области и полностью перевел оборудование в цифровой формат.

новости бизнесаТолько с начала этого года в регионе было переключено 43 аналоговых АТС, финальная точка в проекте была поставлена 29 апреля в поселке Сапожковский Каргатского района. Теперь в регионе не осталось ни одной координатной АТС, все 828 станций перешли на новый режим работы.

Цифровые АТС не требуют постоянного присутствия специалистов, а их коммутационное оборудование занимает меньше места. Это снижает затраты на обслуживание и сокращает расходы на оплату электроэнергии. Благодаря модернизации у пользователей домашних телефонов выросла точность соединения и появилась возможность использовать дополнительные сервисы.

«Несмотря на развитие технологий, традиционная проводная связь остается востребованной услугой. Особенно она актуальна для жителей тех населенных пунктов, где до сих пор нет стабильного мобильного интернета и устойчивой сотовой связи. Вот почему цифровизация телекоммуникационной сети — это важный шаг в улучшении качества обслуживания абонентов», — отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Владельцы домашних телефонов могут выбрать наиболее подходящий для них тариф. «Ростелеком» предлагает варианты как для тех, кто звонит часто, так и для тех, кто использует стационарный телефон только для общения с родственниками в других городах. Например, в тариф «Безлимитная Россия» включены безлимитные звонки на местные городские номера и 200 минут на мобильные телефоны по стране.

Для новосибирских абонентов стационарных телефонов теперь также доступны переадресация звонков, определитель номера, конференц–связь. Этими услугами можно воспользоваться дополнительно к тарифному плану.

Уточнить информацию можно на сайте компании или по телефону 8 800 100 08 00.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелекома


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