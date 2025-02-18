1700 новых рабочих мест за год: губернатор оценил развитие Новосибирского района

На территории Новосибирского района реализуются крупные проекты, направленные на социально-экономическое развитие как региона, так и страны в целом. Инвестиционный портфель района насчитывает 252 проекта с суммарными вложениями в 224 миллиарда рублей. В 2024 году инвестиционные проекты создали 1700 новых рабочих мест. Промышленно-логистические парки продолжают активно развиваться, и теперь их количество в районе достигло семи. Прошедшие пять лет стали знаковыми для района в плане строительства социальных объектов в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства общественных пространств, а также в ремонте и строительстве дорог.

Губернатор Андрей Травников принял участие в собрании с трудовыми коллективами и общественностью региона для обсуждения результатов социально-экономического развития за 2024 год и определения задач на 2025 год. Он посетил выставку продукции местных предприятий и вручил Почётные грамоты и Благодарности Губернатора. Травников выразил признательность работникам за эффективную работу в непростой год и отметил важность развития транспортной инфраструктуры и социальных объектов благодаря нацпроектам и региональным программам.

— В ближайшие годы планируются масштабные проекты по социально-экономическому развитию. Нам необходимо принимать стратегические решения, так как ошибки могут отразиться на будущем. Команда Новосибирского района служит примером, справляясь с тяжелыми задачами и делясь опытом. Новосибирский район уверенно лидирует в патриотическом воспитании, продвигая ценности среди молодёжи. Особая благодарность за поддержку нашим землякам, которые сегодня выполняют сложные боевые задачи, —подчеркнул глава региона.

На заседании, посвященном результатам социально-экономического развития Новосибирского района за 2024 год и задачам на предстоящий 2025 год, выступил глава района Андрей Михайлов. В мероприятии принял участие сенатор РФ Владимир Городецкий и депутаты областного Законодательного Собрания.

Промышленный сектор района служит основным двигателем экономического роста. В 2024 году индекс промышленного производства составил 107,2%, что почти вдвое превышает региональный уровень, а общий объем продукции, произведенной предприятиями, достиг 140 миллиардов рублей. Значительный рост зафиксирован и в строительной сфере. В районе активно развиваются 27 площадок для комплексного жилищного строительства. В 2024 году было введено в эксплуатацию 686 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 30% от общего объема по региону.