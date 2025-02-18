Рекламодателям

Незаконные майнеры наносят значительный ущерб энергетикам Новосибирской области

  • 18/02/2025, 16:50
Объем украденной электроэнергии составил 66 миллионов кВт*ч на сумму 400,7 миллионов рублей, что в четыре раза превышает показатели 2023 года

Незаконные майнеры наносят значительный ущерб энергетикам Новосибирской областиВ 2024 году специалисты системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области выявили и пресекли деятельность восьми майнинговых ферм, занимавшихся неучтенным потреблением электроэнергии. Объем украденной электроэнергии составил 66 миллионов кВт*ч на сумму 400,7 миллионов рублей, что в четыре раза превышает показатели 2023 года.

По данным Группы «Россети», общий ущерб от незаконных майнеров в этом году превысил 1,3 миллиарда рублей. На Северном Кавказе убытки составили 60 миллионов рублей, в центральной части страны — 120 миллионов рублей.

За последние четыре года незаконный майнинг в Новосибирской области значительно увеличился, что потребовало от энергетиков усиления контроля и взаимодействия с правоохранительными органами. С 2021 по 2024 годы было закрыто 34 фермы, общая сумма неучтенного потребления составила 95 миллионов кВт*ч, а полиция возбудила уголовные дела по 20 фактам энерговоровства.

Весной 2024 года зафиксирован один из самых значительных случаев. Энергетики совместно с правоохранительными органами обнаружили четыре майнинг-фермы, принадлежавшие одному владельцу, которые незаконно подключались к электросетям. Операция по хищению электроэнергии носила промышленный характер. Согласно расчетам специалистов «Россети Новосибирск», ущерб, нанесенный компании, составил более 197 миллионов рублей. В настоящее время по данному делу возбуждены два уголовных производства, и подозреваемый находится под стражей.

В начале февраля новосибирские энергетики достигли успеха в еще одном деле о бездоговорном потреблении электричества. Апелляционный суд подтвердил решение о взыскании с предпринимателя суммы свыше 42 миллионов рублей. По мнению специалистов компании, нарушитель нелегально подключил к сети оборудование для майнинга криптовалюты, которое находилось в контейнере на территории пекарни в селе Толмачёво.

Также продолжается судебное разбирательство по делу о подпольной криптоферме, принадлежащей депутату Криводановского сельсовета, где энергетические потери составили 6,5 миллиона рублей.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото Максим Богатырев

249

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алексей Потапов: Политтехнологов заманивают в социальные архитекторы

Алексей Потапов: Политтехнологов заманивают в социальные архитекторы

Оставлять без присмотра людей, которые умеют манипулировать поведением населения, сегодня опасно
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В реестре нелегальных компаний ЦБ более 100 из Новосибирска
18/02/25 18:00
Бизнес ПроБизнес
Новосибирцам сократили лимит по кредиткам до 111 тысяч рублей
18/02/25 17:30
Общество Финансы
Китайский инвестор готовит к реализации второй проект под Бердском
18/02/25 17:00
Агропром Бизнес
1700 новых рабочих мест за год: губернатор оценил развитие Новосибирского района
18/02/25 16:10
Власть
Подрядчик через суд получил деньги за муниципальный контракт в Новосибирске
18/02/25 16:00
Бизнес
Продавцов табака в России обяжут получать лицензии
18/02/25 16:00
Бизнес
Расширить методы самообороны при защите дома предлагают депутаты Госдумы
18/02/25 15:30
Общество Право&Порядок
С 1 марта начнется выдача путевок в детские сады в Новосибирске
18/02/25 15:00
Власть Общество
Московский холдинг планирует запустить элеватор в Купино в 2025 году
18/02/25 14:15
Агропром Бизнес Инновации
Спрос на авторские букеты подскочил в Новосибирске на 80%
18/02/25 14:01
Бизнес Общество
На развитие гостиниц в Новосибирской области добавили федеральных денег
18/02/25 13:30
Бизнес ПроБизнес Туризм
Минимальная месячная корзина продуктов подорожала в Новосибирской области
18/02/25 12:30
Общество
«Стройка входит в режим комы»: о чем говорили застройщики в закрытой части Строительного форума в Новосибирске
18/02/25 12:00
Бизнес Власть Недвижимость
Новый Дом культуры откроется в селе Ярково Новосибирской области к 9 мая
18/02/25 11:50
Власть
Директора «Спецавтохозяйства» задержали за взятки в Новосибирске
18/02/25 11:42
Бизнес Право&Порядок
Двое опоздавших на посадку пассажиров попытались догнать самолёт в Новосибирске
18/02/25 11:30
Право&Порядок
Младенцу с синдромом короткой кишки требуется дорогостоящее внутривенное питание
18/02/25 11:25
Общество
На взятки от нелегалов экс-полицейская отремонтировала кабинет в Новосибирске
18/02/25 11:00
Право&Порядок
Новосибирский депутат Аксёненко предложил доработать закон по ИЖС
18/02/25 10:45
Власть Недвижимость
Новосибирский эксперт высказался против полного запрета скидок на маркетплейсах
18/02/25 10:30
Бизнес
Популярное
Екатерина Мизулина планирует приехать в Новосибирск
18/02/25 17:45
В связи с похищением ребенка возбуждено уголовное дело в Новосибирске
18/02/25 14:45
Дело о похищении человека и вымогательстве передано в суд Новосибирска
18/02/25 14:30
На принудительное лечение отправили больного туберкулезом в Новосибирске
18/02/25 13:00
Ребенок упал на пути в метро «Площадь Ленина» в Новосибирске
17/02/25 16:45
Гигантский ёрш из Обского моря удивил рыбаков и ихтиолога в Новосибирске
17/02/25 13:30

Новости компаний

Незаконные майнеры наносят значительный ущерб энергетикам Новосибирской области
18/02/25 16:50
Банк Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт
18/02/25 9:05
Пользователи бизнес-карт Уралсиба назвали самые полезные категории кешбэка
17/02/25 9:05
Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,3 раза в 2024 году
13/02/25 9:05
Банк Уралсиб стал партнером Бийской Федерации Волейбола
11/02/25 9:05
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
5/02/25 9:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска