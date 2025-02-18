Незаконные майнеры наносят значительный ущерб энергетикам Новосибирской области

В 2024 году специалисты системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области выявили и пресекли деятельность восьми майнинговых ферм, занимавшихся неучтенным потреблением электроэнергии. Объем украденной электроэнергии составил 66 миллионов кВт*ч на сумму 400,7 миллионов рублей, что в четыре раза превышает показатели 2023 года.

По данным Группы «Россети», общий ущерб от незаконных майнеров в этом году превысил 1,3 миллиарда рублей. На Северном Кавказе убытки составили 60 миллионов рублей, в центральной части страны — 120 миллионов рублей.

За последние четыре года незаконный майнинг в Новосибирской области значительно увеличился, что потребовало от энергетиков усиления контроля и взаимодействия с правоохранительными органами. С 2021 по 2024 годы было закрыто 34 фермы, общая сумма неучтенного потребления составила 95 миллионов кВт*ч, а полиция возбудила уголовные дела по 20 фактам энерговоровства.

Весной 2024 года зафиксирован один из самых значительных случаев. Энергетики совместно с правоохранительными органами обнаружили четыре майнинг-фермы, принадлежавшие одному владельцу, которые незаконно подключались к электросетям. Операция по хищению электроэнергии носила промышленный характер. Согласно расчетам специалистов «Россети Новосибирск», ущерб, нанесенный компании, составил более 197 миллионов рублей. В настоящее время по данному делу возбуждены два уголовных производства, и подозреваемый находится под стражей.

В начале февраля новосибирские энергетики достигли успеха в еще одном деле о бездоговорном потреблении электричества. Апелляционный суд подтвердил решение о взыскании с предпринимателя суммы свыше 42 миллионов рублей. По мнению специалистов компании, нарушитель нелегально подключил к сети оборудование для майнинга криптовалюты, которое находилось в контейнере на территории пекарни в селе Толмачёво.

Также продолжается судебное разбирательство по делу о подпольной криптоферме, принадлежащей депутату Криводановского сельсовета, где энергетические потери составили 6,5 миллиона рублей.