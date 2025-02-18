Подрядчик через суд получил деньги за муниципальный контракт в Новосибирске

В 2024 году владелец ООО «Эфлакас» заключил муниципальный контракт на выполнение текущего ремонта в одном из учреждений культуры Новосибирска. Весь объем работ был выполнен в полном соответствии с установленными сроками. Несмотря на это заказчик отказался принять и оплатить ремонт, вместо денег предоставив акт, в котором написал, что специальная комиссия выявила ряд недостатков, добавив, что необходимо выполнить еще ряд дополнительных работ. Подрядчик не согласился с этими утверждениями и обратился за помощью к региональному бизнес-омбудсмену.

Уполномоченный посоветовал владельцу компании обратиться в суд с требованием о признании действий заказчика незаконными и возмещении причиненных убытков. Сам омбудсмен вступил в судебный процесс в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, и составил отзыв, что требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В результате Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону подрядчика, приняв решение взыскать с муниципального учреждения в пользу общества с ограниченной ответственностью задолженность в размере более 80 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что «Спецавтохозяйство» подало многомиллионный иск к МинЖХК Новосибирской области.