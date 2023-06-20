Энергетики показали работы на самом крупном участке теплосетей

Чтобы зимой было тепло

В Новосибирске продолжается модернизация тепловых сетей. В этом году планы масштабные: на 27 участках Сибирская генерирующая компания (СГК) полностью обновит теплосети — по инвестпрограмме, которая стала возможна благодаря вхождению города в ценовую зону. Это позволяет создавать механизмы возврата денежных средств и привлекать инвестиции в теплоснабжение.

Сейчас работы ведутся на 16-ти, девять из них расположены в правобережье Новосибирска, семь — на левом берегу. На днях СГК показала, как идут работы по замене тепломагистрали по ул. Связистов. Вложения СГК в проект — 429 млн рублей.

— Год постройки этой теплосети — 1978. Она старая, ей 45 лет, при нормативном сроке службы 25 лет. За последние 5 лет на этой теплосети было 59 аварийных ситуаций. Под отключения попадают много домов. Более 16 тысяч населения. Поэтому принято решение провести на этом участке реконструкцию, — прокомментировал начальник управления реализации проектов теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Олег Милинис.

Следует отметить, что модернизацию этого участка компания проводит раньше намеченного плана. Изначально работы на этом объекте были запланированы на 2024-2025 годы.

— На протяжении последних трех зим очень много было обращений от жителей микрорайона о систематических отключениях отопления. Это происходило зимой, в сильные морозы. Поэтому мы неоднократно обращались и в департамент ЖКХ, и в СГК с просьбой заменить теплосети, — отметила депутат совета депутатов города Новосибирска Лилия Гончарова.

Полная замена теплосетей

Олег Милинис уточнил, что на объекте ведется полная замена тепловой сети, в том числе строительных конструкций. Прокладываются трубопроводы в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке: это максимально снизит тепловые потери и продлит срок эксплуатации коммуникаций.

— Здесь вместо классической схемы теплоизоляции будет применена новая современная предизолированная труба, будет применяться система СОДК: дистанционный контроль порывов, позволяющий точно и оперативно находить неисправности, — уточнил начальник управления реализации проектов теплосетевого подразделения СГК.

Он добавил, что на этом участке есть свои сложности. Помимо наличия близких к поверхности грунтовых вод, строительство ведется рядом с инженерными кабельными сетями, а также вблизи федерального газопровода высокого давления диаметром 500 мм.

— Совместно с представителями администраций и сетей отрабатываем все сложности. Решаем все в рабочем порядке, — отметил Милинис.

Энергетики приступили к работам на этом участке 10 мая, окончание строительно-монтажных работ запланировано на 5 сентября. После чего подрядчик выполнит работы по благоустройству территории. Их планируется завершить к 15 сентября. Подрядчиком на первом участке (2 160 м) выступает ООО «РегионЭнергоСтрой», на оставшейся части СГК проведет работы самостоятельно.

Планы и проблемы

Всего в Новосибирске, по данным на середину июня, подрядчики СГК меняют суммарно около 9 км теплосетей — из 19 км, запланированных на 2023 год. При этом, энергетики на некоторых участках сталкиваются с различного рода проблемами. Так, работы по замене теплосетей по улице Широкой, осложнились высокой степенью обводненности труб. Причина — поднявшиеся в этом участке грунтовые воды. Чтобы не выбиться из графика, подрядчик принял решение применить специальные устройства для понижения воды — иглофильтры. Система представляет собой собранную сеть из рабочих колонн, погруженных в грунт на определенную глубину. Каждый элемент шлангами соединен в единую рабочую цепочку, к которой подключено насосное оборудование. Методом откачивания с фильтрованием иглофильтровые установки осуществляют удаление грунтовых вод до нужного уровня.

На некоторых объектах возникают проблемы с получением разрешений на разрытия и с оформлением документов на ограничение дорожного движения.

На некоторых участках Глава сибирского филиала СГК констатировал, что в Новосибирске есть проблемы с получением разрешений на разрытия, с оформлением документов на ограничение дорожного движения. Один из таких проблемных объектов — улица Петухова. Это самый протяженный участок ремонтной кампании 2023 год. Здесь запланирована модернизация внутриквартальной тепловой сети длиной почти 4,5 км в однотрубном исчислении. Эта теплотрасса географически проходит вдоль 12 многоквартирных домов, поэтому требуется получить согласование собственников всех этих домов — провести общие собрания.

Еще на четырех участках пройдет капитальный ремонт.

61 центральный тепловой пункт пройдет модернизацию в этом году. Она включает в себя полную реконструкцию пяти ЦТП, замену линий циркуляции на двух ЦТП протяженностью 1,5 км, программу «Безопасный трубопровод» на 32 ЦТП в разных районах города и специальную программу реконструкции 16 ЦТП «Надежный левый берег», а также реконструкцию по замене теплообменного оборудования на 17 ЦТП. На эти цели в этом году планируется направить 698 млн рублей. Напомним, СГК в Новосибирске эксплуатирует 504 ЦТП.