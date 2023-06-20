Новосибирских полицейских на VK Fest научат молодёжному языку

В преддверии ВК-феста сотрудникам правоохранительных органов, которым предстоит следить за порядком на мероприятии раздали так называемые «русско-молодёжные» разговорники-памятки. Информация об этом появилась в местных телеграмм-каналах.

— «Так разговаривает молодёжь», — называется памятка в заглавии которой сообщается, что предстоящее мероприятие «произносится как Вэка Фест».

В памятке даются определения таким словам, как «ауф», «байтить», «вайб», «изи», «краш».

— Вайб — атмосфера, настроение, — сообщается в памятке. — Сначала так стали говорить эзотерики о позитивных вибрациях. Затем слово перекочевало к молодёжи. Например, «он сломал вайб» — испортил атмосферу в компании.

Вот ещё пример.

— Ауф — кайф, круто. Этот возглас используется для выражения эмоций — восхищения, одобрения, разочарования, грусти, дело только в интонации. Скажите ему это вместо тысячи слов, когда он без напоминания уберёт свою комнату.

Напомним, что всероссийский молодёжный фестиваль VK Fest пройдёт в Новосибирске в день города на территории нового парка «Арена».

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