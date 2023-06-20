В Новосибирской области увеличилось количество экспортеров в 2022 году

На данный момент в Новосибирской области 1900 экспортеров, из низ 1850 (в прошлом году было 1500) это малый и средний бизнес. Об этом заявила Алина Мусиенко, руководитель Центра поддержки экспорта Новосибирской области, на пресс-конференции ТАСС.

— Как мы видим большинство экспортеров у нас в регионе это малый и средний бизнес и их число растет, — сказала Мусиенко.

По данным Центра поддержки экспорта Новосибирской области, по итогам 2022 года 69 компаний (при поддержки Центра) заключили контракты. Из них порядка 43 —со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Отмечается, что самый близкий к нам экспортер — Казахстан. По итогам 2022 года с Казахстаном долларизация снизилась до 31,6%.

— Мы, в принципе, перешли в расчеты в рублях, — говорит руководитель Центра поддержки экспорта Новосибирской области.

В этом году с 14 компаний заключили контракты с компаниями из стран ЕАЭС на сумму больше 1,8 млн долларов.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские птицефабрики резко увеличили экспорт яиц.