Почистила карму: аферистка вернула 1,2 млн рублей обманутым клиентам в Новосибирске

В Новосибирске под контролем судебных приставов возвращено более 1,2 млн рублей заемщикам, которые пострадали от мошеннических действий.

Клиенты коммерческой фирмы, предоставляющей услуги по вопросам предоставления кредитов и займов попались на удочку аферистки, желая скрыть свою плохую кредитную историю.

— 29-летняя сибирячка убеждала клиентов, что у фирмы есть возможности скрывать плохие кредитные истории от банков, а также о наличии партнеров в банках, с помощью которых кредиты будут обязательно одобрены. За свои услуги женщина брала вознаграждение. Большинство клиентов так и не получили кредиты. Деньги за якобы предоставленные услуги предприниматель не возвращала. В общей сложности от действий фирмы пострадали 33 человека, — рассказали в пресс-службе Управления судебных приставов по Новосибирской области.

После приговора суда приставы возбудили исполнительные производства и применили комплекс мер принудительного взыскания. В течение двух месяцев женщина полностью погасила задолженность. Ущерб от преступления возмещен пострадавшим в полном объеме.