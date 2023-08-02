Экс-директора Экологии-Новосибирск суд обязал выплатить более 10 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с экс-руководителя ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой убытки в размере 10,1 млн рублей в пользу компании. Резолютивная часть решения опубликована на сайте суда.

Напомним, ранее «Экология-Новосибирск» являлась региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. До этого, в 2016 году компания выиграла тендер на строительство двух мусоросортировочных комплексов по концессии. В 2022 году компания была объявлена банкротом и в ней введена процедура наблюдения. В октябре 2022 года были прекращены полномочия Ларисы Анисимовой в статусе генерального директора. В марте 2023 в отношении компании было введено конкурсное производство. В мае суд арестовал имущество Группы «ВИС» (АО, в группу входила «Экология-Новосибирск». — Ред.) на 880 млн рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, что «Экология-Новосибирск» передала новому регоператору часть долгов.