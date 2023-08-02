Рекламодателям

Экс-директора Экологии-Новосибирск суд обязал выплатить более 10 млн рублей

  • 02/08/2023, 10:36
Автор:
Экс-директора Экологии-Новосибирск суд обязал выплатить более 10 млн рублей
Судебный акт вынесен по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц, а также иных лиц, к ответственности в виде возмещения убытков.

Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с экс-руководителя ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой убытки в размере 10,1 млн рублей в пользу компании. Резолютивная часть решения опубликована на сайте суда.

Напомним, ранее «Экология-Новосибирск» являлась региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. До этого, в 2016 году компания выиграла тендер на строительство двух мусоросортировочных комплексов по концессии. В 2022 году компания была объявлена банкротом и в ней введена процедура наблюдения. В октябре 2022 года были прекращены полномочия Ларисы Анисимовой в статусе генерального директора. В марте 2023 в отношении компании было введено конкурсное производство. В мае суд арестовал имущество Группы «ВИС» (АО, в группу входила «Экология-Новосибирск». —  Ред.) на 880 млн рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, что «Экология-Новосибирск» передала новому регоператору часть долгов. 

Фото Infopro54

456

Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Экология-Новосибирск субсидиарная ответственность Лариса Анисимова банкротство компании


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Депутаты предложили защищать столицу пневмопушками и народными дружинами
2/08/23 12:40
Атаку морских дронов на корабли Черноморского флота отразили российские военные
1/08/23 15:32
Матери и вдовы солдат, не вернувшихся со спецоперации, требуют пересмотреть порядок выплаты матпомощи семьям
31/07/23 14:16
Нафтатранс Плюс купил нефтебазу в Новосибирске

Нафтатранс Плюс купил нефтебазу в Новосибирске

Ранее у компании не было собственных мощностей для хранения нефтепродуктов в регионе.
Читать статью >>
Для аграриев снижают тарифы при страховании урожая

Для аграриев снижают тарифы при страховании урожая

Средний тариф при страховании сельхозкультур по мультирисковой программе в целом по России сократился на 15 процентных пунктов.
Читать статью >>
Льготную оплату по сетевой поездке планируют распространить на весь муниципальный транспорт в Новосибирске

Льготную оплату за проезд по сетевой поездке планируют распространить на весь муниципальный транспорт в Новосибирске

До этого она тестировалась на нескольких маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев.
Читать статью >>
От мэрии Новосибирска потребовали обновления подхода к работе коммунального комплекса

От мэрии Новосибирска потребовали обновления подхода к работе коммунального комплекса

И организационных решений. Все это необходимо прописать в «стройную программу».
Читать статью >>
Белорусы разработают новый дизайн для новосибирских трамваев

Белорусы разработают новый дизайн для новосибирских трамваев

Эти работы должны быть выполнены в 2023 году.
Читать статью >>
Переработчики и производители ждут рост цен на молоко к осени

Переработчики и производители ждут рост цен на молоко к осени

Издержки на его производство выросли за год более чем на 40%.
Читать статью >>
В мэрии Новосибирска рассказали, когда исчезнет пробка с Советского шоссе

В мэрии Новосибирска рассказали, когда исчезнет пробка с Советского шоссе

Трехполосную дорогу в сторону Обского моря и дач из-за ремонта сузили до одной полосы.
Читать статью >>
Русфонд

Маленькому Ярославу Похолкову с диагнозом аутизм требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 213 032 рубля.
Читать статью >>
Из-за повреждения фундамента в жилом доме в Новосибирске отключили газ

Из-за повреждения фундамента в жилом доме в Новосибирске отключили газ

Жители использовали газ для приготовления пищи.
Читать статью >>
Больше года без Apple Pay и Google Pay

Больше года без Apple Pay и Google Pay

Эксперт проанализировал, как россияне платят в онлайне и офлайне.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Ястребов: Количество новосибирских компаний-экспортеров возросло на 28%

Александр Ястребов: Количество новосибирских компаний-экспортеров возросло на 28%

В экспорте в стоимостном выражении произошло снижение, а в импорте — увеличение.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Нафтатранс Плюс купил нефтебазу в Новосибирске

02/08/2023, 12:45

Для аграриев снижают тарифы при страховании урожая

02/08/2023, 12:44

Прокурор добился ликвидации трех свалок в Барабинском районе

02/08/2023, 12:44

Суд признал аэропорт Толмачево нарушившим порядок организации торгов

02/08/2023, 12:33

Льготную оплату за проезд по сетевой поездке планируют распространить на весь муниципальный транспорт в Новосибирске

02/08/2023, 11:49

В Кудряшовском погиб девятилетний мальчик, провалившись в трубу

02/08/2023, 11:41

Андрей Травников: В течение трёх лет в Советском районе будут заменены все старые опоры уличного освещения

02/08/2023, 11:35

От мэрии Новосибирска потребовали обновления подхода к работе коммунального комплекса

02/08/2023, 10:53

На территорию Новосибирской области не пустили 14 тонн томатов из Казахстана

02/08/2023, 10:41

Почистила карму: аферистка вернула 1,2 млн рублей обманутым клиентам в Новосибирске

02/08/2023, 10:40

Белорусы разработают новый дизайн для новосибирских трамваев

02/08/2023, 10:07

Прокуратура устанавливает законность могил за забором Гусинобродского кладбища

02/08/2023, 10:04

В Академгородке началось строительство новой музыкальной школы

02/08/2023, 09:07

Развитие Хилокского микрорайона будет продолжено

01/08/2023, 18:09

Сибиряк заплатил 300 тысяч алиментов, чтобы уехать в Турцию

01/08/2023, 18:06

За один день стало известно сразу о трех погибших на СВО жителях Барабинского и соседнего Куйбышевского районов

01/08/2023, 16:48

В Новосибирске оцифруют диспансеризацию и жалобы пациентов перед посещением врача

01/08/2023, 16:47

Экс-депутат Заксобрания стал фигурантом уголовного дела о браконьерстве

01/08/2023, 16:43

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман приехал с проверкой на Хилокский треугольник

01/08/2023, 16:33

Роскошный дом за 99 миллионов рублей выставили на продажу в Новосибирске

01/08/2023, 16:01
Популярное

Депутаты предложили защищать столицу пневмопушками и народными дружинами

02/08/2023, 12:40

Полярники собрали первый в мире урожай арбузов в Антарктике

02/08/2023, 12:16

В Госдуме предложили проверять детские игрушки на «духовность» и «идеологию»

02/08/2023, 10:00

Охранников школ и детсадов подготовят к отражению вооружённых нападений

01/08/2023, 12:07

Когда ждать магнитные бури в августе

31/07/2023, 15:44

Депутат констатировал эпидемию «скрытой безотцовщины» в стране

31/07/2023, 15:33
Новости компаний

Банк Уралсиб получил оценку «Знак качества» на уровне А1 – наивысший уровень качества работы с персоналом

02/08/2023, 11:16

В Новосибирске «Ростелеком» поддержал патриотический проект «Поезд Героев»

02/08/2023, 11:04

Привилегии для людей предпенсионного возраста

02/08/2023, 10:58

«Ростелеком» в Новосибирске рассказал о безопасности под знаком «кибер»

01/08/2023, 17:23

Доля грузового транспорта достигла половины продаж в автолизинге

01/08/2023, 12:59

Инкассаторы Сибирского Сбера 145 раз обогнули Землю по экватору

01/08/2023, 11:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска