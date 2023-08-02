На территорию Новосибирской области не пустили 14 тонн томатов из Казахстана

14 тонн томатов задержал инспектор Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии казахстанских томатов, сообщили в пресс-службе ведомства. В них выявлена южноамериканская томатная моль.

Томаты поступили из Актюбинской области Республики Казахстан в адрес новосибирской организации автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарного сертификата.

— Весь объем зараженной подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска был запрещен для дальнейшей реализации на территории Российской Федерации и в настоящее время транспортируется в адрес казахстанского грузоотправителя, — говорится в сообщении.

Южноамериканская томатная моль — насекомое из Южной Америки. Наносит огромный ущерб помидорам, картофелю, баклажанам и другим пасленовым. Вредители проникают в теплицы, переносятся с рассадой. Личинки и гусеницы поражают все части растения, действуя на протяжении всего вегетативного цикла. Зараженные растения поникают, листья жухнут и опадают, завязи засыхают, не развиваясь в плоды, а уже образовавшиеся томаты начинают гнить прямо на кусте. В стадии, когда становится заметным поражение посадок томатной молью, меры борьбы с вредителями очень сложны.

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