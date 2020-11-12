Застройщики настаивают на пересмотре механизмов работы с ветхим жильем

— Муниципалитет Новосибирска искусственно сдерживает процент признания домов аварийными, так как после признания у него возникает обязанность по расселению этих домов. При отсутствии денежных средств такой возможности они не имеют, поэтому идет искусственная сушка, — констатировал на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента председатель совета директоров ГК «Стрижи», депутат Илья Поляков.

По его оценкам, на сегодняшний день около 1500 домов в Новосибирске находятся в состоянии, которое можно признать ветхим и авариным. Затраты на их расселение по сегодняшним ценам составляют около 40 млрд рублей. При этом только 350 из этих объектов признаны аварийными, а в программу по переселению до 2025 года попали 174 дома. Что касается статистики расселения за последние 10 лет, то она, по данным Полякова, следующая: в 2010 году — 17 домов, в 2011 — 24, в 2012 — 26, в 2013 — 84, в 2014 — 63, в 2015 — 44, в 2016 —10, в 2017 — 22, в 2018 — 15, в 2019 — 19 домов.

— На мой взгляд, необходимо уходить от позиции страуса и прятать голову в песок, отказываясь понимать объем стихийного бедствия. Нужно изыскать средства и возможности и оценить техническое состояние всех многоквартирных домов, построенных до 1970 года, так как расчетный срок их службы составляет до 50 лет. Это обследование должно выявить дома, которые нужно признать аварийными сегодня или через несколько лет, — заявил Поляков.

Недавно на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что в 2020 году город планирует купить 29 квартир для льготников. На эти цели из федерального бюджета выделены 46,6 млн рублей.

Он пояснил: на федеральном уровне сейчас много говорится о том, что нужно выделять средства и оказывать юридическую помощь застройщикам и муниципалитетам, желающим заниматься расселением ветхого и аварийного жилья. Но чтобы получить на эти цели средства из федерального бюджета, нужно сформировать программный подход к решению проблемы.

— Сегодня много территорий, где расположено ветхое и аварийное жилье, накрыто резервами школ и детсадов. Я не говорю о том, что эти соцобъекты не нужно строить, но если анклав накрыт резервом, то непонятно, когда до него дойдут руки. Нужно смотреть куда эти резервы можно перенести, — рассуждает Поляков. — Кроме того, считаю необходимым максимально быстро запретить предоставление земельных участков и выдачу разрешений на строительство любых объектов внутри площадки анклавно расположенных аварийных домов. Любое такое строение потом будет мешать комплексному освоению участка.

— Через 583-ОЗ МИП можно рассматривать как аварийное и ветхое жилье, так и обманутых дольщиков. Но для решения проблемы долгостроев и в Москве, и в Новосибирске уже создан специализированный фонд, так что мы должны определить новые правила игры. Либо мы свои МИПы используем только на расселение ветхого и аварийного жилья, либо еще и на обманутых дольщиков, чтобы для строителей и власти были одинаково понятны условия, — предложил Поляков. — На мой взгляд, этот вопрос необходимо обсуждать на областном уровне в рамках межведомственной комиссии под руководством первого замгубернатора Владимира Знаткова, с участием Минстроительства, МинЖКХ, Минобразования, Минтранса. В задачи комиссии будет входить проведение инвентаризации участков РЗТ и установление единых правил игры. После этого комиссия представит правительству и губернатору региона пути выхода из ситуации, в которой сейчас находится город.

Депутат напомнил, что сегодня есть несколько механизмов для привлечения внебюджетных инвестиций к работе с ветхим и аварийным жильем. Это собственно программа расселения застроенных территорий РЗТ, в рамках которой применяются деньги бюджетов разных уровней, и средства застройщиков. А также областной закон №583-ОЗ по масштабным инвестиционным проектам (МИП). Однако второй механизм требует корректировки.

Зампредседателя комитета, гендиректор ГК «КПДСтрой» Евгений Покровский согласился, что региональный закон о МИПах необходимо усовершенствовать и дополнить. Он предложил проработать этот вопрос в рамках рабочей группы под руководством главы Минстроя Ивана Шмидта. В нее также должны войти представители мэрии Новосибирска.

Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин пояснил, что в рамках регионального проекта при поддержке федерального Фонда реформирования ЖКХ (269,6 млн рублей) в 2021 году в Новосибирской области планируется расселить более 12 тысяч кв. м аварийного жилищного фонда. Выкупная стоимость 1 кв. м составит 48 301 рубль.

По словам аудитора Контрольно-счетной палаты региона Валерия Алехина, в связи с неисполнением мэрией Новосибирска обязательств по договору с Фондом ЖКХ на долевое строительство (В 2016 году мэрия заключила 17 муниципальных контрактов на долевое строительство 132 квартир на общую сумму 214 млн рублей с застройщиком ООО «Доступное Жилье Новосибирск», в июне 2019 года компания признана банкротом. — Ред.), город должен вернуть фонду 125 млн рублей. Из них сейчас возвращены 88 млн. Аналогичная ситуация с неисполнением контрактных обязательств по 9 муниципальным контрактам, заключенным в 2016 году мэрией с ООО «НСК Девелопмент» на приобретение 44 квартир на сумму 78 млн рублей. В августе 2018 года застройщик признан банкротом. Алехин подчеркнул, что на 1 июня 2020 года мэрией договоры по РЗТ не заключались, при том что расходы застройщиковя согласно муниципальной подпрограмме, запланированной на 2020 год, составляли 172 млн рублей.

Фото Игоря Смольникова