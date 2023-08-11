Житель Новосибирска разбился в горах Алтая сорвавшись со страховки

Трагедия случилась 10 августа в районе Северо-Чуйского хребта. Компания туристов из четырех человек проходила сложный горный маршрут. Один из мужчин сорвался со страховки на перевале «Контейнер» и после падения погиб.
— О случившемся сообщил один из участников туристической группы. Группа не была зарегистрирована в МЧС. Транспортировать тело новосибирца будет частный вертолет, — сообщили в МЧС Республики Алтай.
Напомним, в начале августа парапланерист из Новосибирска, Чемпион России 2022 года Александр Скворцов совершил жесткую посадку на запасном парашюте на склон горы. Мужчина выжил, получив компрессионный перелом позвоночника.
Фото: pixabay.com — lvvlvv038
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