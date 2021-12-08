18 новосибирских детей получат помощь из фонда «Круг добра»

Фонд «Круг добра», созданный по указу президента страны Владимира Путина, начал работать относительно недавно, с начала этого года, сообщает ЧС-ИНФО. Деньги решили переводить на лекарства и средства реабилитации для тяжелобольных детей за счёт сбора так называемого налога на богатых.

По информации председателя фонда Александра Ткаченко, сейчас в перечень фонда включены 44 заболевания, 37 лекарственных препаратов и пять видов медицинских изделий. Почти 38 миллиардов рублей уже направлены на реализацию задач «Круга добра».

— К настоящему моменту фонд удовлетворил 1 тысячу 886 заявок, которые поступили из регионов на лекарственное обеспечение детей. Каждую неделю в фонд поступает 50-70 новых заявок, — сказал Ткаченко в рамках круглого стола в Совете Федерации на тему «Совершенствование стратегии лекарственного обеспечения, а также перспективы применения инновационных методов лекарственного обеспечения».

Стандартная подача заявки в благотворительный фонд осуществляется следующим образом: сначала семье следует обратиться в поликлинику по месту жительства. Затем — дождаться врачебного консилиума, который определит целесообразность назначения того или иного препарата. Следом об этом уведомляется Минздрав региона. Только после его подтверждения информация поступает в фонд «Круг добра». Однако этот порядок оказался сопряжён с административными трудностями, которые могут вызывать затягивание подачи заявки. Поэтому председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко заявил, что родители пациентов могут обращаться напрямую в фонд в случае возникновения проблем с лекарственным обеспечением.

— К настоящему времени министерством здравоохранения Новосибирской области сформировано и направлено в Фонд «Круг добра» 18 заявок на оказание помощи детям в возрасте до 18 лет с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, включенными на текущий момент в Перечень заболеваний Фонда, — пояснили в региональном Минздраве.

Экспертным советом Фонда «Kpyг добра» по результатам рассмотрения всех поданных министерством здравоохранения Новосибирской области заявок вынесены решения об их удовлетворении.

Фондом «Круг добра» в настоящее время оказывается помощь детям, проживающим на территории Новосибирской области, с диагнозами спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз, гипофосфатазия. Для них в установленном законодательством Российской Федерации порядке Фондом «Круг добра» осуществлена закупка лекарственных препаратов Асфотаза альфа, Нусинерсен, Рисдиплам, Орканби.