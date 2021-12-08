TikTok стал третьим среди самых популярных соцсетей в регионе

TikTok поднялся на третье место среди самых популярных соцетей в России, обогнав Одноклассники. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях удвоился. В Новосибирской области рейтинг соцсетей совпадает с общероссийскими показателями. Первое место занимает Instagram, на него приходится 32% трафика. Вконтакте пока удерживает второе место с долей 29%, но его стремительно догоняет TikTok – 26%. На четвертом и пятом местах находятся Одноклассники и Facebook, на которые пользователи расходуют 10% и 4% мобильных данных соответственно.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok. В 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе в целом по стране увеличился более чем в два раза, а в Новосибирской области – в три раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для ВКонтакте этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у ВКонтакте – ежедневно её посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.

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